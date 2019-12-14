Биография Омара аль-Башира

Бывший президент Судана Омар аль-Башир родился 1 января 1944 года в деревне Хоше Баннага в Судане в крестьянской семье.
В 1966 году окончил Суданскую военную академию в Хартуме. Также получил военное образование в Малайзии и Пакистане.
В 1973 году в составе египетских вооруженных сил участвовал в Войне Судного дня.
В 1975-1979 годах служил военным атташе в Объединенных Арабских Эмиратах.
В 1979 году вернулся в Хартум, где продолжил военную карьеру. Занимал должность начальника гарнизона парашютной бригады, позднее – командира парашютной бригады.
В 1989-1993 годах он был министром обороны Судана.
В июне 1989 года Омар аль-Башир возглавил военный переворот, в ходе которого от власти было отстранено правительство Садыка аль-Махди.
Провозгласив себя председателем Совета командования революцией, он подписал "конституционный указ" об отставке правительства и других государственных органов.
В 1993 году после роспуска Совета командования революцией Омар аль-Башир был назначен президентом Судана.
В 1996 году он был избран на выборах президента, набрав 75,7% голосов.
В конце 1990-х годов создал партию "Национальный конгресс Судана", которую впоследствии возглавил.
Омар аль-Башир был переизбран президентом Судана в 2000 году, в 2010 году и 2015 году, получив на последних из них 94% голосов избирателей.
В 2009 году суданский президент стал первым в истории действующим главой государства, ордер на арест которого выдал Международный уголовный суд. Он разыскивается МУС по обвинениям в геноциде и преступлениях против человечности, совершенных во время конфликта в Дарфуре в 2003 году.
Несмотря на ордер, суданский президент неоднократно посещал страны Ближнего Востока и Африки, в том числе входящие в МУС.
В январе 2010 года Омар аль-Башир оставил пост главнокомандующего вооруженными силами, оставаясь президентом страны.
1 марта 2019 года он подал в отставку с поста главы правящей партии "Национальный конгресс Судана".
11 апреля 2019 года аль-Башир был отстранен от власти военными на фоне массовых акций протеста, охвативших столицу и суданские регионы. Он был арестован и позднее помещен в тюрьму Кубер в Хартуме. В конце апреля при обыске в доме аль-Башира было изъято 6 миллионов евро, 351 тысяча долларов, а также пять миллиардов суданских фунтов (порядка 105 миллионов долларов). Позже они были помещены в Центробанк страны.
В июне ему предъявлено обвинение в коррупции при обращении с иностранной валютой и отмыванием денег. Первое судебное заседание было проведено 19 августа. В ходе судебного процесса экс-президент Судана заявил, что обнаруженные следствием деньги поступили в страну от наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана в виде пожертвований на нужды страны, но не были учтены официально, поскольку саудовский принц не захотел огласки.
Омар аль-Башир отметил, что использовал деньги для пожертвований, а не для собственной выгоды.
В мае 2019 года аль-Баширу также было предъявлено обвинение в подстрекательстве и причастности к убийству демонстрантов во время антиправительственных демонстраций, которые привели к его свержению.
14 декабря 2019 года суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции.
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