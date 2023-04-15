https://ria.ru/20230415/sudan-1865519425.html

Силы быстрого реагирования Судана заявили об атаке на их базу в Хартуме

Силы быстрого реагирования Судана заявили об атаке на их базу в Хартуме - РИА Новости, 15.04.2023

Силы быстрого реагирования Судана заявили об атаке на их базу в Хартуме

Силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения регулярной армии страны атаковали их базу в Хартуме, говорится в заявлении командования... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T11:38

2023-04-15T11:38

2023-04-15T11:47

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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Силы быстрого реагирования Судана заявили, что подразделения регулярной армии страны атаковали их базу в Хартуме, говорится в заявлении командования военизированных формирований.Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования в суданской столице Хартуме."Сегодня Силы быстрого реагирования были застигнуты врасплох крупной группировкой вооруженных сил, вошедшей в штаб сил в военном лагере Соба в Хартуме. Они (армия) осадили находившиеся там силы, а затем атаковали их всеми видами тяжелого и легкого вооружения", - сообщается в заявлении СБР.СБР отметили, что связались с международными посредниками по урегулированию ситуации в Судане, а также влиятельными местными политиками.Ряд арабских телеканалов, а также суданские социальные медиа в четверг распространили кадры прибытия в Хартум колонн военных автомобилей СБР на фоне начавшегося обострения между ними и суданской регулярной армией. Однако, по данным информированных источников РИА Новости в суданской столице, сообщения о вводе СБР дополнительных сил в Хартум не соответствуют действительности. В посольстве РФ заявили РИА Новости, что обстановка в столице Судана, несмотря на сообщения СМИ о напряженности между СБР и армией, остается спокойной. Согласно заявлению СБР, в четверг Дагло поговорил по телефону с представителями международной "тройки" по Судану (США, Великобритания и Норвегия). Как сообщается, глава СБР подчеркнул полную приверженность рамочному соглашению и необходимость ухода военных структур из политики.В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20220627/sudan-1798584610.html

https://ria.ru/20230401/sudan-1862304356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, хартум (город), омар аль-башир, сша, столкновения в хартуме