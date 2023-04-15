https://ria.ru/20230415/sudan-1865536693.html
Армия Судана опровергла заявления СБР о захвате президентского дворца
Армия Судана опровергла заявления СБР о захвате президентского дворца - РИА Новости, 15.04.2023
Армия Судана опровергла заявления СБР о захвате президентского дворца
Суданская армия заявляет, что продолжает удерживать под контролем президентский дворец и другие стратегические объекты, называет ложными заявления Сил быстрого... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T14:16
2023-04-15T14:16
2023-04-15T14:16
в мире
столкновения в хартуме
судан
хартум (город)
омар аль-башир
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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Суданская армия заявляет, что продолжает удерживать под контролем президентский дворец и другие стратегические объекты, называет ложными заявления Сил быстрого реагирования (СБР). Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. "Наши военные противостоят попыткам Сил быстрого реагирования взять под контроль стратегические объекты, в том числе Республиканский дворец, Генеральное командование и штаб-квартиру Суверенного совета", - приводится в заявлении ВС. Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования. Ранее Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в суданской столице Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия". Армия и Служба общей безопасности Судан назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ на севере страны. Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей. Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами. По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло. Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении. В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865524368.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865533201.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, столкновения в хартуме, судан, хартум (город), омар аль-башир
В мире, Столкновения в Хартуме, Судан, Хартум (город), Омар аль-Башир
Армия Судана опровергла заявления СБР о захвате президентского дворца
Армия Судана опровергла заявления СБР о захвате президентского дворца и других объектов
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Суданская армия заявляет, что продолжает удерживать под контролем президентский дворец и другие стратегические объекты, называет ложными заявления Сил быстрого реагирования (СБР).
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме
.
"Наши военные противостоят попыткам Сил быстрого реагирования взять под контроль стратегические объекты, в том числе Республиканский дворец, Генеральное командование и штаб-квартиру Суверенного совета", - приводится в заявлении ВС.
Согласно заявлению армии, истребители ВС Судана настоящий момент проводят операцию по прекращению безответственных действий мятежных Сил быстрого реагирования.
Ранее Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в суданской столице Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ.
В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия".
Армия и Служба общей безопасности Судан назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ на севере страны.
СБР Судана заявили о взятии под контроль аэропорта Хартума
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира
подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
Посол США в Судане находится в укрытии