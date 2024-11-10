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Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС - РИА Новости, 10.11.2024
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03:38 10.11.2024
https://ria.ru/20241110/sudan-1982889623.html
Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС
Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС - РИА Новости, 10.11.2024
Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС
Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучего атомного энергоблока с Россией после окончания внутрисуданского конфликта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-10T03:38
2024-11-10T03:38
в мире
космос - риа наука
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омар аль-башир
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучего атомного энергоблока с Россией после окончания внутрисуданского конфликта, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. В 2017 году Россия и Судан подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, а также соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории Судана. В ноябре 2017 года экс-президент Судана Омар аль-Башир заявил в интервью РИА Новости в рамках своего визита в Россию, что Судан рассчитывает на строительство в стране плавучей АЭС, а затем и основной атомной станции на 1,2 тысячи мегаватт в рамках сотрудничества с РФ по мирному атому. "Пока что из-за текущей обстановки мы не можем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь, что после завершения войны мы вернемся к его обсуждению", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html
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в мире, космос - риа наука, судан, адлер, омар аль-башир
В мире, Космос - РИА Наука, Судан, Адлер, Омар аль-Башир
Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС

МИД Судана надеется вернуться к обсуждению строительства плавучего АЭС с Россией

© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучего атомного энергоблока с Россией после окончания внутрисуданского конфликта, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж.
В 2017 году Россия и Судан подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, а также соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории Судана. В ноябре 2017 года экс-президент Судана Омар аль-Башир заявил в интервью РИА Новости в рамках своего визита в Россию, что Судан рассчитывает на строительство в стране плавучей АЭС, а затем и основной атомной станции на 1,2 тысячи мегаватт в рамках сотрудничества с РФ по мирному атому.
Фрегат Адмирал Григорович в Порт-Судане - РИА Новости, 1920, 01.06.2024
Посол Судана ответил на вопрос о базе ВМФ России в Красном море
1 июня, 08:18
"Пока что из-за текущей обстановки мы не можем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь, что после завершения войны мы вернемся к его обсуждению", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения.
По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане.
Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.
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