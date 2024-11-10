https://ria.ru/20241110/sudan-1982889623.html

Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС

Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС - РИА Новости, 10.11.2024

Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучей АЭС

Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучего атомного энергоблока с Россией после окончания внутрисуданского конфликта, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-10T03:38

2024-11-10T03:38

2024-11-10T03:38

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СИРИУС, 10 ноя - РИА Новости. Судан надеется вернуться к обсуждению строительства плавучего атомного энергоблока с Россией после окончания внутрисуданского конфликта, заявил РИА Новости исполняющий обязанности замглавы МИД Судана Хусейн Аль-Хадж. В 2017 году Россия и Судан подписали соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях, а также соглашение о развитии проекта сооружения АЭС на территории Судана. В ноябре 2017 года экс-президент Судана Омар аль-Башир заявил в интервью РИА Новости в рамках своего визита в Россию, что Судан рассчитывает на строительство в стране плавучей АЭС, а затем и основной атомной станции на 1,2 тысячи мегаватт в рамках сотрудничества с РФ по мирному атому. "Пока что из-за текущей обстановки мы не можем обсуждать этот вопрос. Я надеюсь, что после завершения войны мы вернемся к его обсуждению", - сказал Аль-Хадж на полях первой министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка в Сочи. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. По данным ООН, более 8,2 миллиона человек в Судане покинули свои дома из-за боевых действий, из них порядка 1,7 миллиона бежали в соседние страны. Министр здравоохранения страны Хейсам Мухаммед Ибрагим заявил РИА Новости, что более 13 тысяч человек погибли, свыше 30 тысяч пострадали за год вооруженного конфликта в Судане. Конференция проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, которая располагается у границ сочинского Адлера.

https://ria.ru/20240601/sudan-1949828447.html

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в мире, космос - риа наука, судан, адлер, омар аль-башир