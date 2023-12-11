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Малайзийская газета жестко раскритиковала МУС - РИА Новости, 11.12.2023
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11:35 11.12.2023
https://ria.ru/20231211/mus-1915027073.html
Малайзийская газета жестко раскритиковала МУС
Малайзийская газета жестко раскритиковала МУС - РИА Новости, 11.12.2023
Малайзийская газета жестко раскритиковала МУС
Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением о том, что, по ее оценке, Международный уголовный суд (МУС) превратился в бессовестный РИА Новости, 11.12.2023
2023-12-11T11:35
2023-12-11T11:35
в мире
израиль
россия
сша
омар аль-башир
владимир путин
международный уголовный суд
хамас
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением о том, что, по ее оценке, Международный уголовный суд (МУС) превратился в бессовестный юридический орган Запада, вынося приговоры по указке США. "Сейчас становится кристально ясно, что США и их союзники несерьезно относятся к основанному на правилах мировому порядку. Посмотрите, как громко они обвинили бывшего президента Судана Омара аль-Башира в геноциде в Дарфуре. Совсем недавно столь же громко в том же обвиняли президента России Владимира Путина из-за ситуации на Украине. И Международный уголовный суд бессовестно поспешил выполнить сказанное, как если бы он был юридическим органом Запада", - говорится в официальном заявлении руководства газеты. New Straits Times отметила, что МУС несправедлив в выборе тем для проработки - он игнорирует такие многолетние сцены геноцида, как Палестину, Сирию, Ирак и Афганистан. "Где военные преступники? Они ходят по улицам могущественных стран и их союзников. У могущества есть грязная привычка порождать безнаказанность, однако МУС, под диктовку Запада, выбирает, кого обвинять, а кого нет… Все больше и больше стран ставят под сомнение доверие к Западу", - подытожило издание. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231203/palestina-1913407146.html
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в мире, израиль, россия, сша, омар аль-башир, владимир путин, международный уголовный суд, хамас, оон
В мире, Израиль, Россия, США, Омар аль-Башир, Владимир Путин, Международный уголовный суд, ХАМАС, ООН
Малайзийская газета жестко раскритиковала МУС

Малайзийская газета назвала МУС бессовестным юридическим органом Запада

© AP Photo / Mike CorderМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© AP Photo / Mike Corder
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Малайзийская англоязычная газета New Straits Times выступила с заявлением о том, что, по ее оценке, Международный уголовный суд (МУС) превратился в бессовестный юридический орган Запада, вынося приговоры по указке США.
"Сейчас становится кристально ясно, что США и их союзники несерьезно относятся к основанному на правилах мировому порядку. Посмотрите, как громко они обвинили бывшего президента Судана Омара аль-Башира в геноциде в Дарфуре. Совсем недавно столь же громко в том же обвиняли президента России Владимира Путина из-за ситуации на Украине. И Международный уголовный суд бессовестно поспешил выполнить сказанное, как если бы он был юридическим органом Запада", - говорится в официальном заявлении руководства газеты.
Президент государства Палестина Махмуд Аббас - РИА Новости, 1920, 03.12.2023
Лидер Палестины призвал МУС ускорить суд над "израильскими преступниками"
3 декабря, 04:07
New Straits Times отметила, что МУС несправедлив в выборе тем для проработки - он игнорирует такие многолетние сцены геноцида, как Палестину, Сирию, Ирак и Афганистан.
"Где военные преступники? Они ходят по улицам могущественных стран и их союзников. У могущества есть грязная привычка порождать безнаказанность, однако МУС, под диктовку Запада, выбирает, кого обвинять, а кого нет… Все больше и больше стран ставят под сомнение доверие к Западу", - подытожило издание.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Число погибших в секторе Газа с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Эрдоган сообщил подробности об обвинении Нетаньяху в МУС
2 декабря, 14:03
 
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