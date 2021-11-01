10:42 01.11.2021 (обновлено: 11:06 01.11.2021)
Лидер Судана рассказал о подготовке к выборам в стране
Аль-Бурхан: для подготовки к проведению выборов в стране полутора лет достаточно
© AP Photo / Marwan AliГлавнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
© AP Photo / Marwan Ali
ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Полутора лет достаточно для подготовки к проведению парламентских выборов в Судане, заявил в интервью РИА Новости военный лидер страны, главнокомандующий вооруженными силами Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. 26 октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
Аль-Бурхан объявил 25 октября, что выборы в стране запланированы на июль 2023 года. По словам аль-Бурхана, изначально выборы должны были состояться в апреле 2022 года, но после достигнутого мирного соглашения в Джубе срок был продлен на один год после совещаний со многими сторонами.
"Мы провели консультации о подходящем сроке для завершения (подготовки) к выборам со многими сторонами, в том числе с UNITAMS (миссией ООН по поддержке переходного периода в Судане – ред.), все они сообщили, что полутора лет достаточно для подготовки к выборам. Политические силы должны быть заинтересованы в выборах, не думаю, что полутора лет им недостаточно", - заявил аль-Бурхан.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.