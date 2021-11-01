https://ria.ru/20211101/bukhran-1756934374.html

Лидер Судана аль-Бурхан: Судан продолжит реализацию проекта базы ВМФ России

Лидер Судана аль-Бурхан: Судан продолжит реализацию проекта базы ВМФ России - РИА Новости, 01.11.2021

Лидер Судана аль-Бурхан: Судан продолжит реализацию проекта базы ВМФ России

РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T11:00

2021-11-01T11:00

2021-11-01T11:01

интервью

сша

судан

африканский союз

абдель фаттах аль-бурхан

ситуация в судане

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РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти. Главнокомандующий вооруженных сил страны Абдель Фаттах аль-Бурхан в интервью агентству объяснил, почему не считает произошедшее военным переворотом, что вынудило военных предпринять экстренные меры, каковы перспективы премьера Хамдока и органов власти в стране, как будут реализовываться совместные с РФ проекты, в том числе база ВМФ РФ.– Вы объявили 25 октября, что выборы в стране состоятся в июле 2023 года. Как вы считаете, будут ли политические партии и силы готовы к этому времени, несмотря на имеющиеся разногласия и политический застой?– Что касается изменений, то изначально выборы должны были состояться в апреле 2022 года, но после достигнутого мирного соглашения в Джубе срок был продлен на один год, мы перед этим совещались со многими сторонами. Мы провели консультации о подходящем сроке для завершения (подготовки) к выборам со многими сторонами, в том числе с UNITAMS (миссией ООН по поддержке переходного периода в Судане – ред.). Все они сообщили, что полутора лет достаточно для подготовки к выборам. Политические силы должны быть заинтересованы в выборах, не думаю, что полутора лет им недостаточно.– Вы считаете, что последние события (задержание чиновников и роспуск органов власти) были необходимы для стабильности в Судане?– Да, если мы посмотрим на политическую и социальную картину в стране, то трек переходного периода изобиловал нарушениями. Партии в переходном периоде не смогли сформировать коалицию, достичь консенсуса по каким-либо темам, им не удалось договориться о законодательном собрании, губернаторах провинций.– Когда будет объявлен состав Суверенного совета и имена членов правительства? Будет ли правительство независимым, как того требует конституционная декларация?– Мы стремимся к этому, но не будем вмешиваться в вопрос выбора министров – их выберет премьер-министр, консенсуса относительно кандидатуры которого должны достичь различные слои суданского народа. Мы не будем вмешиваться в вопрос, кого он (премьер-министр) выберет. Суверенный совет будет сформирован в ближайшие дни.– Каковы временные сроки объявления Суверенного совета? Кто именно будет выбирать премьера?– Предыдущий премьер был избран через консенсус между политическими и военными силами. Сейчас политических сил нет, поэтому у нас патриотическая обязанность вести народ и помочь ему в переходный период, пока не будут проведены выборы. Мы выберем премьера, который будет принадлежать к технократам.– Есть ли имена кандидатов на портфель премьера?– Пока нет.– Какие угрозы поступали в адрес (главы распущенного правительства Абдаллы) Хамдока? Они еще имеются?– У нас были сведения о том, что могло быть осуществлено нападение в первые моменты народного движения, поэтому мы решили держать его подальше (от угроз – ред.). И действительно, несколько группировок начали собираться у его дома, когда он там находился, но когда мы почувствовали, что начинаются какие-то действия, то увезли его подальше от дома. Теперь он вернулся к себе домой.– Как вы прокомментируете сообщения о том, что армия хочет, чтобы Хамдок был премьером?– Этот шаг – реформа, мы говорили с Хамдоком о нем, прежде чем предпринять его… Мы говорили о том, что хотим вместе выйти к суданскому народу, я и премьер-министр, и расскажем всю правду о политическом расколе, действиях племен, призывах к бунту, закрытии нефтяных месторождений. Мы договорились, что вместе выйдем к суданцам, объясним грозящие им опасности, важность возвращения ситуации к той, которая была до формирования этого правительства, но условия не позволили нам достичь консенсуса. Мы до сих пор продолжаем обсуждать этот вопрос.– Как вы оцениваете региональную и международную реакцию (на события в Судане)?– Мы ожидали такой реакции, так как значительной части СМИ нельзя доверять и они ненадежны. Есть факты и события, на которые мир не смотрит. Весь мир сбит с толку, и я говорю честно – многие факты неизвестны тому, кто смотрит на политическую карту Судана. Те, кто считает это переворотом, не правы, так как мы у власти – а мы также должны были смениться в результате переворота. То, что случилось, – это исправление пути и исправление переходного периода, а те, кто считает это переворотом, могут считать переворотом любое корректирующее движение в правительстве, например 12 апреля (2019 г. – ред.).– Как вы прокомментируете позицию РФ и Африканского союза?– Приветствуем позицию РФ, заключающуюся в том, что правительства и народы должны иметь право на самоопределение. Мы уважаем и ценим Россию – она прежде всего друг суданцев, а не просто поддерживает режимы. Позиция РФ всегда искренняя, она смотрит с открытыми глазами, а другие смотрят с одного угла и видят только наполовину наполненный стакан.– Вы встречались с послом РФ в Хартуме? Есть ли координация с российскими чиновниками?– Мы всегда встречаемся с российским послом, у нас отличные отношения. Мы давно сотрудничаем, особенно в военной сфере, встречи никогда не прерывались.– Общество, а также ряд стран, среди которых США и Европейский Союз, призывают к освобождению задержанных мирных граждан. Будут ли они освобождены, или против них выдвинуты обвинения?– Есть юридическая комиссия, которая занимается этим вопросом, и тот, кому будет предъявлено обвинение, будет передан в судебные органы, а тот, кому не будет предъявлено обвинение, будет освобожден.– Как вы относитесь к протестам, особенно к гибели людей на фоне призыва к миллионной акции протеста 30 октября?– Мы не против мирных демонстраций, это гарантированное и законное право. Когда демонстрации носят мирный характер, силы безопасности не вмешиваются. Сейчас в ходе протестов были погибшие среди военных: один солдат погиб. Два офицера получили ранения, еще 56 солдат получили ранения, и мы об этом не говорили. Отделения полиции не получали оповещений о случаях смерти кого-либо из протестующих или граждан.– Есть ли попытки сформировать комитет посредников между гражданской и военной фракциями?– Таких комитетов несколько, и все они пришли и поддержали этот шаг, и посчитали, что это нужно делать с согласия всех сторон. Все полностью убеждены в том, что политические партии должны отказаться от участия в исполнительных органах власти в течение этого периода, но некоторые из них считают, что должна быть принята хартия о недопустимости нападок одной из сторон против другой прежде, чем будет достигнут какой-либо консенсус.– Были новости о предложениях о посредничестве от ряда сторон, в том числе от Африканского союза. Можете ли прокомментировать это?– Мы не получали информации о попытках посредничества со стороны Африканского союза, но есть национальные стороны и уважаемые люди, которые говорят по этому поводу.– Будет ли в будущем Хамдок играть политическую роль?– Это его дело. Мы говорили с ним перед произошедшими изменениями, что мы бы предпочли, чтобы он остался с нами, чтобы вместе работали над реальными изменениями, которые предполагают, чтобы люди отошли от политической свары. Если это произойдет, конечно, мы рады ему.– Как эти события влияют на формирование Законодательного совета и проработку вопроса о создании российской военно-морской базы? Будет ли этот вопрос отложен на более поздний срок, пока все не уляжется?– База является частью соглашения. У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить. Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца.– Глава МИД Судана рассказал об интересе страны к военному сотрудничеству с Россией. Есть ли военное сотрудничество с РФ?– Это правда, у нас давнее и непрерывное сотрудничество с Россией. Мы будем его всецело поддерживать, потому что Россия всегда честна в своих отношениях с нами и стремится к развитию сотрудничества и развитию суданских вооруженных сил.– Что касается российских инвестиций в месторождения газа и полезных ископаемых. Намерены ли вы привлекать российские инвестиции?– Я вместе с большой министерской делегацией посещал Россию, были беседы об инвестициях, это непростые вопросы. Мы начали диалог. Надеемся, что вскоре увидим эти инвестиции в реальности.Говорят об инвестициях в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство. Я думаю, что все идет хорошо.– Всемирный банк, США и Евросоюз приостановили помощь Судану. Как вы думаете, отразится ли это на экономике в ближайший период?– Мы говорим всем, кто хочет оказать поддержку и помощь, если он хочет предоставить их Судану и суданцам, то мы приветствуем эту поддержку. Если он хочет оказать помощь лишь определенной группе, то такую помощь мы отвергаем.– Есть ли у вас варианты сотрудничества с другими странами, например с Россией, в финансовом секторе или по кредитам?– Все средства, которые приведут к поддержке суданского государства и суданского народа, мы, несомненно, о них попросим.– Ожидается, что демонстрации продолжатся… Сможете ли вы гарантировать безопасность посольств, в том числе посольства России?– Есть компетентные органы, которые отлично справляются с этим, и я считаю, что они хорошо справляются со своим долгом.– Что касается экономики, то, к примеру, работники нефтяного сектора объявили забастовку. Как вы будете действовать в данной ситуации?– Это будет хорошо организованный процесс, мы выполним то, чего желает суданский народ.– Есть ли временные рамки для избрания премьер-министра и назначения членов Суверенного совета?– Надеюсь, что это будет сделано за пару дней или максимум за неделю.

https://ria.ru/20211026/perevorot-1756390015.html

https://ria.ru/20211027/khamdok-1756406962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/sudan-1756521836.html

https://ria.ru/20211029/sudan-1756789823.html

https://ria.ru/20211027/sudan-1756507772.html

сша

судан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью, сша, судан, африканский союз, абдель фаттах аль-бурхан, ситуация в судане