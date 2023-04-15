https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html

В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме

В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме - РИА Новости, 15.04.2023

В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме

Служба безопасности федерального правительства Судана назвала мятежными Силы быстрого реагирования (СБР) страны, сообщает со ссылкой на заявление ведомства... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T12:15

2023-04-15T12:15

2023-04-15T12:27

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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Служба безопасности федерального правительства Судана назвала мятежными Силы быстрого реагирования (СБР) страны, сообщает со ссылкой на заявление ведомства телеканал "Аль-Арабия".Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования в суданской столице Хартуме."Служба общей безопасности Судана считает мятежными Силы быстрого реагирования страны", - процитировал телеканал заявление ведомства.В распространенном ранее заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия".Сообщается, что международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений СБР Судана и регулярной армии страны.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865520109.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865519425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме, омар аль-башир