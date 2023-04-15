https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html
В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме
В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме - РИА Новости, 15.04.2023
В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме
Служба безопасности федерального правительства Судана назвала мятежными Силы быстрого реагирования (СБР) страны, сообщает со ссылкой на заявление ведомства... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T12:15
2023-04-15T12:15
2023-04-15T12:27
в мире
судан
хартум (город)
столкновения в хартуме
омар аль-башир
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ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Служба безопасности федерального правительства Судана назвала мятежными Силы быстрого реагирования (СБР) страны, сообщает со ссылкой на заявление ведомства телеканал "Аль-Арабия".Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования в суданской столице Хартуме."Служба общей безопасности Судана считает мятежными Силы быстрого реагирования страны", - процитировал телеканал заявление ведомства.В распространенном ранее заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия".Сообщается, что международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений СБР Судана и регулярной армии страны.В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865520109.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865519425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), столкновения в хартуме, омар аль-башир
В мире, Судан, Хартум (город), Столкновения в Хартуме, Омар аль-Башир
В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме
В правительстве Судана назвала Силы быстрого реагирования назвали мятежными
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости.
Служба безопасности федерального правительства Судана назвала мятежными Силы быстрого реагирования (СБР) страны, сообщает со ссылкой на заявление ведомства телеканал "Аль-Арабия"
.
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования в суданской столице Хартуме.
Аэропорт Судана прекратил принимать рейсы, сообщили СМИ
"Служба общей безопасности Судана считает мятежными Силы быстрого реагирования страны", - процитировал телеканал заявление ведомства.
В распространенном ранее заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия".
Сообщается, что международный аэропорт Хартума прекратил принимать рейсы на фоне столкновений СБР Судана и регулярной армии страны.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира
подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
Силы быстрого реагирования Судана заявили об атаке на их базу в Хартуме