https://ria.ru/20230415/sudan-1865533201.html
Посол США в Судане находится в укрытии
Посол США в Судане находится в укрытии - РИА Новости, 15.04.2023
Посол США в Судане находится в укрытии
Посол США в Судане Джон Годфри заявил, что вместе с другими сотрудниками посольства остается в укрытии на фоне столкновений в этой стране. РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T13:39
2023-04-15T13:39
2023-04-15T13:39
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судан
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омар аль-башир
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МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посол США в Судане Джон Годфри заявил, что вместе с другими сотрудниками посольства остается в укрытии на фоне столкновений в этой стране. Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме. Посольство РФ в Судане сообщило, что утром субботы произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ. "В настоящее время я укрываюсь вместе с командой посольства, как это делают суданцы в Хартуме и других местах", - написал Годфри в Twitter. Он также отметил, что эскалация напряженности "до прямых боевых действий" крайне опасна, и добавил, что "настоятельно призывает высших военных руководителей прекратить боевые действия". В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны. Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей. Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами. По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло. Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении. В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230415/khartum-1865528507.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, хартум (город), сша, омар аль-башир
В мире, Судан, Хартум (город), США, Омар аль-Башир
Посол США в Судане находится в укрытии
Посол США в Судане сообщил, что остается в укрытии из-за столкновений в Хартуме
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости.
Посол США в Судане Джон Годфри заявил
, что вместе с другими сотрудниками посольства остается в укрытии на фоне столкновений в этой стране.
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР
) в суданской столице Хартуме
. Посольство РФ
в Судане сообщило, что утром субботы произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ.
СБР Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме
"В настоящее время я укрываюсь вместе с командой посольства, как это делают суданцы в Хартуме и других местах", - написал Годфри в Twitter.
Он также отметил, что эскалация напряженности "до прямых боевых действий" крайне опасна, и добавил, что "настоятельно призывает высших военных руководителей прекратить боевые действия".
В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны.
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира
подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме