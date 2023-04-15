https://ria.ru/20230415/sudan-1865533201.html

Посол США в Судане находится в укрытии

Посол США в Судане находится в укрытии - РИА Новости, 15.04.2023

Посол США в Судане находится в укрытии

Посол США в Судане Джон Годфри заявил, что вместе с другими сотрудниками посольства остается в укрытии на фоне столкновений в этой стране. РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T13:39

2023-04-15T13:39

2023-04-15T13:39

в мире

судан

хартум (город)

сша

омар аль-башир

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865530656_0:224:3018:1922_1920x0_80_0_0_9737c20c7d15c8925c22e2bacc59300c.jpg

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Посол США в Судане Джон Годфри заявил, что вместе с другими сотрудниками посольства остается в укрытии на фоне столкновений в этой стране. Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил, что звуки боя слышны у военного лагеря Сил быстрого реагирования (СБР) в суданской столице Хартуме. Посольство РФ в Судане сообщило, что утром субботы произошли прямые вооруженные столкновения между ВС республики Судан и Силами быстрого реагирования в Хартуме и городе Мероэ. "В настоящее время я укрываюсь вместе с командой посольства, как это делают суданцы в Хартуме и других местах", - написал Годфри в Twitter. Он также отметил, что эскалация напряженности "до прямых боевых действий" крайне опасна, и добавил, что "настоятельно призывает высших военных руководителей прекратить боевые действия". В ночь на четверг суданская армия выступила с редким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мерове на севере страны. Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мерове "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мерове входит в рамки выполнения их задач и обязанностей. Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами. По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло. Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении. В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20230415/khartum-1865528507.html

https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html

судан

хартум (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, хартум (город), сша, омар аль-башир