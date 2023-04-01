https://ria.ru/20230401/sudan-1862304356.html

В Судане отложили подписание соглашения о переходной гражданской власти

В Судане отложили подписание соглашения о переходной гражданской власти - РИА Новости, 01.04.2023

В Судане отложили подписание соглашения о переходной гражданской власти

Стороны политического процесса в Судане отложили подписание окончательного соглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране из-за... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T04:18

2023-04-01T04:18

2023-04-01T04:19

судан

абдель фаттах аль-бурхан

в мире

союз биатлонистов россии (сбр)

омар аль-башир

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ТУНИС, 1 апр - РИА Новости. Стороны политического процесса в Судане отложили подписание окончательного соглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в стране из-за отсутствия консенсуса, заявил официальный представитель политпроцесса Халид Омар Юсуф.Подписание политического соглашения изначально планировалось на субботу, 1 апреля. За подписанием документа в Судане 6 апреля должна была быть принята переходная конституция, а затем сформировано правительство страны."Ровно в час дня, в субботу, 1 апреля, во Дворце Республики состоится встреча, в которой примут участие гражданские и военные стороны, подписавшие рамочное соглашение…для определения новой даты подписания окончательного политсоглашение, которое не удается подписать в назначенную дату из-за отсутствия консенсуса по некоторым нерешенным вопросам", - заявил Юсуф на своей странице в Twitter.Ранее в пятницу информированный источник заявил РИА Новости, что подписание соглашения зависит от согласования сроков интеграции Сил быстрого реагирования (СБР) в ряды вооруженных сил Судана, вопрос, который пока остается неурегулированным.По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абдель Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные страны не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20220627/voennye-1798581049.html

https://ria.ru/20230312/sanktsii-1857307419.html

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судан, абдель фаттах аль-бурхан, в мире, союз биатлонистов россии (сбр), омар аль-башир