10:06 01.11.2021 (обновлено: 11:03 01.11.2021)
В Судане рассчитывают на российские инвестиции
Аль-Бурхан: Cудан рассчитывает на российские инвестиции в некоторые отрасли
ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Судан рассчитывает на инвестиции РФ в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
"Надеемся, что вскоре увидим эти (российские) инвестиции в реальности. Идут переговоры об инвестициях в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство, я думаю, что все идет хорошо", - сказал аль-Бурхан отвечая на вопрос о желании Судана в получении российских инвестиций.
Суданские военные в начале минувшей недели задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
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