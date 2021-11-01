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В Судане рассчитывают на российские инвестиции
В Судане рассчитывают на российские инвестиции - РИА Новости, 01.11.2021
В Судане рассчитывают на российские инвестиции
Судан рассчитывает на инвестиции РФ в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана,... РИА Новости, 01.11.2021
2021-11-01T10:06
2021-11-01T11:03
в мире
судан
омар аль-башир
абдель фаттах аль-бурхан
россия
абдалла хамдок
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ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Судан рассчитывает на инвестиции РФ в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти."Надеемся, что вскоре увидим эти (российские) инвестиции в реальности. Идут переговоры об инвестициях в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство, я думаю, что все идет хорошо", - сказал аль-Бурхан отвечая на вопрос о желании Судана в получении российских инвестиций.Суданские военные в начале минувшей недели задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Позиция РФ всегда искренняя" – суданский лидер о том, почему считает Россию дружественной страной
Суданский лидер аль-Бурхан в интервью РИА Новости рассказал, почему считает Россию другом Судана. РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
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в мире, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, россия, абдалла хамдок
10:06 01.11.2021 (обновлено: 11:03 01.11.2021)
 
В Судане рассчитывают на российские инвестиции

Аль-Бурхан: Cудан рассчитывает на российские инвестиции в некоторые отрасли

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool/File PhotoАбдель Фаттах аль-Бурхан
Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool/File Photo
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ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Судан рассчитывает на инвестиции РФ в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
"Надеемся, что вскоре увидим эти (российские) инвестиции в реальности. Идут переговоры об инвестициях в горнодобывающую промышленность, энергетику и сельское хозяйство, я думаю, что все идет хорошо", - сказал аль-Бурхан отвечая на вопрос о желании Судана в получении российских инвестиций.
Суданские военные в начале минувшей недели задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.
Читайте полный текст интервью >>>
Столица Судана Хартум - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
31 октября, 17:20
МВД Судана сообщило о стабилизации ситуации в Хартуме
 
В миреСуданОмар аль-БаширАбдель Фаттах аль-БурханРоссияАбдалла Хамдок
 
 
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