https://ria.ru/20211101/sudan-1757148707.html

Лидер Судана высказался о перспективах военного сотрудничества с Россией

Лидер Судана высказался о перспективах военного сотрудничества с Россией - РИА Новости, 01.11.2021

Лидер Судана высказался о перспективах военного сотрудничества с Россией

Власти Судана будут поддерживать развитие военного сотрудничества с РФ, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:32

2021-11-01T09:32

2021-11-01T11:04

в мире

вмф рф

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

россия

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Власти Судана будут поддерживать развитие военного сотрудничества с РФ, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.Суданские военные в начале минувшей недели задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников аль-Башира.Читайте полный текст интервью Абдель Фаттаха аль-Бурхана >>

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"Позиция РФ всегда искренняя" – суданский лидер о том, почему считает Россию дружественной страной Суданский лидер аль-Бурхан в интервью РИА Новости рассказал, почему считает Россию другом Судана. РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти. 2021-11-01T09:32 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, вмф рф, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, россия, абдалла хамдок, ситуация в судане