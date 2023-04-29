https://ria.ru/20230429/sudan-1868707438.html

Источник: стороны конфликта в Судане выбрали представителей для переговоров

Источник: стороны конфликта в Судане выбрали представителей для переговоров - РИА Новости, 29.04.2023

Источник: стороны конфликта в Судане выбрали представителей для переговоров

Стороны конфликта в Судане назначили представителей для проведения переговоров, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД страны. РИА Новости, 29.04.2023

2023-04-29T15:01

2023-04-29T15:01

2023-04-29T16:55

в мире

судан

джуба

столкновения в хартуме

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абдель фаттах аль-бурхан

оон

антониу гутерреш

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ХАРТУМ, 29 апр — РИА Новости. Стороны конфликта в Судане назначили представителей для проведения переговоров, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД страны."Армия Судана и Силы быстрого реагирования выбрали представителей для проведения переговоров между двумя сторонами, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе", — сказал собеседник агентства. Инициативу привлечения представителей для переговоров между сторонами конфликта в Судане выдвинула африканская Межправительственная организация по развитию (ИГАД).В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным местного Министерства здравоохранения, число погибших в результате столкновений возросло до 600.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.

https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html

https://ria.ru/20230426/sudan-1867759631.html

судан

джуба

южный судан

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в мире, судан, джуба, столкновения в хартуме, южный судан, абдель фаттах аль-бурхан, оон, антониу гутерреш, воз, омар аль-башир