https://ria.ru/20230429/sudan-1868707438.html
Источник: стороны конфликта в Судане выбрали представителей для переговоров
Источник: стороны конфликта в Судане выбрали представителей для переговоров - РИА Новости, 29.04.2023
Источник: стороны конфликта в Судане выбрали представителей для переговоров
Стороны конфликта в Судане назначили представителей для проведения переговоров, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД страны. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T15:01
2023-04-29T15:01
2023-04-29T16:55
в мире
судан
джуба
столкновения в хартуме
южный судан
абдель фаттах аль-бурхан
оон
антониу гутерреш
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_0:247:3072:1975_1920x0_80_0_0_b9153c2337a4619bba3a17c91767ae3c.jpg
ХАРТУМ, 29 апр — РИА Новости. Стороны конфликта в Судане назначили представителей для проведения переговоров, сообщил РИА Новости высокопоставленный источник в МИД страны."Армия Судана и Силы быстрого реагирования выбрали представителей для проведения переговоров между двумя сторонами, которые, скорее всего, пройдут в столице Южного Судана Джубе", — сказал собеседник агентства. Инициативу привлечения представителей для переговоров между сторонами конфликта в Судане выдвинула африканская Межправительственная организация по развитию (ИГАД).В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях. По данным местного Министерства здравоохранения, число погибших в результате столкновений возросло до 600.Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
https://ria.ru/20230121/afrika-1846380105.html
https://ria.ru/20230426/sudan-1867759631.html
судан
джуба
южный судан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867601496_214:0:2945:2048_1920x0_80_0_0_9517def2825c2e53a6e03937eb21f375.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, судан, джуба, столкновения в хартуме, южный судан, абдель фаттах аль-бурхан, оон, антониу гутерреш, воз, омар аль-башир
В мире, Судан, Джуба, Столкновения в Хартуме, Южный Судан, Абдель Фаттах аль-Бурхан, ООН, Антониу Гутерреш, ВОЗ, Омар аль-Башир
Источник: стороны конфликта в Судане выбрали представителей для переговоров
Стороны конфликта в Судане назначили представителей для проведения переговоров