Рейтинг@Mail.ru
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы - РИА Новости, 15.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:02 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/sudan-1865549956.html
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы - РИА Новости, 15.04.2023
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы
Заместитель главы Суверенного совета Судана, командующий Силами быстрого реагирования (СБР) страны, Мухаммед Дагло в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил,... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T16:02
2023-04-15T16:02
в мире
судан
омар аль-башир
столкновения в хартуме
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155267/43/1552674303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d92b8dc03953f8288658c690cf20627f.jpg
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Заместитель главы Суверенного совета Судана, командующий Силами быстрого реагирования (СБР) страны, Мухаммед Дагло в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что его силы сохраняют контроль над всеми своими базами. Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме. "Силы продолжают контролировать все свои базы… остальные сообщения ложь", - говорится в заявлении ВС. По словам Дагло, Силы быстрого реагирования "защищают демократию и народ Судана". Он также пообещал предать главу Суверенного совета страны и командующего армией Абдель Фаттаха Бурхана, которого он назвал "преступником", суду. Ранее ВС Судана заявили, что истребители нанесли удары по базам Сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума, а его бойцы "побросали оружие и убежали". Ранее Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия". Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ на севере страны. Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей. Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами. По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло. Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении. В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865537638.html
https://ria.ru/20230415/khartum-1865528507.html
https://ria.ru/20230415/sudan-1865522705.html
судан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155267/43/1552674303_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_51a4bdf32511217beae541a4049892ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, судан, омар аль-башир, столкновения в хартуме
В мире, Судан, Омар аль-Башир, Столкновения в Хартуме
Командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы

"Аль-Джазира": командующий СБР Судана заявил, что силы контролируют все свои базы

© РИА Новости / Салих Башир | Перейти в медиабанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в медиабанк
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАРТУМ, 15 апр - РИА Новости. Заместитель главы Суверенного совета Судана, командующий Силами быстрого реагирования (СБР) страны, Мухаммед Дагло в интервью телеканалу "Аль-Джазира" заявил, что его силы сохраняют контроль над всеми своими базами.
Ранее корреспондент РИА Новости в Судане сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартуме.
Суданские военнослужащие сил быстрого реагирования в Хартуме, Судан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Армия Судана нанесла авиаудары по базам сил быстрого реагирования
Вчера, 14:24
"Силы продолжают контролировать все свои базы… остальные сообщения ложь", - говорится в заявлении ВС.
По словам Дагло, Силы быстрого реагирования "защищают демократию и народ Судана". Он также пообещал предать главу Суверенного совета страны и командующего армией Абдель Фаттаха Бурхана, которого он назвал "преступником", суду.
Ранее ВС Судана заявили, что истребители нанесли удары по базам Сил быстрого реагирования в окрестностях Хартума, а его бойцы "побросали оружие и убежали".
Ранее Силы быстрого реагирования Судана заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ. В распространенном заявлении СБР обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в Хартуме с "использованием всех видов оружия". Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ на севере страны.
Суданские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
СБР Судана взяли под контроль дворец республики в Хартуме
Вчера, 13:07
Телеканал Al-Arabiya ранее также сообщил со ссылкой на источники, что суданская армия тоже размещает подразделения в Мероэ "на случай отсутствия безопасности". Согласно его источникам, суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
Главнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
В правительстве Судана прокомментировали ситуацию в Хартуме
Вчера, 12:15
 
В миреСуданОмар аль-БаширСтолкновения в Хартуме
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала