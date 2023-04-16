https://ria.ru/20230416/sudan-1865602163.html

Конфликтующие в Судане обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах

Конфликтующие в Судане обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах - РИА Новости, 16.04.2023

Конфликтующие в Судане обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах

Противостоящие в Судане армия и Силы быстрого реагирования (СБР) обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над... РИА Новости, 16.04.2023

2023-04-16T01:26

2023-04-16T01:26

2023-04-16T01:26

судан

хартум (город)

мухаммед дагло

омар аль-башир

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0f/1865564232_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_131775264f3d43a43f76461f89b93199.jpg

ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Противостоящие в Судане армия и Силы быстрого реагирования (СБР) обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами. Корреспондент РИА Новости в Судане утром в субботу сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. В настоящий момент бои между военными и СБР перекинулись и на другие суданские регионы. В распространенном заявлении вооруженные формирования обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". В свою очередь главнокомандующий армией Абдель Фаттах Бурхан, являющийся главой переходного Суверенного совета страны и фактическим лидером государства, обвинил в нападении СБР. По его словам, Силы быстрого реагирования также готовили покушение на него и других высокопоставленных офицеров. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны сообщило в субботу вечером о том, что не менее 25 человек погибли, 183 пострадали в результате столкновений в Судане. Стороны конфликта в Судане ведут активную инфовойнуПротиворечивые заявления по поводу ситуации стороны делали на протяжении всего дня. Так, утром в субботу Силы быстрого реагирования Судана, возглавляемые заместителем Бурхана по Суверенному совету Мухаммедом Хамаданом Дагло, заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы, а "силы мятежников побросав оружие прячутся среди гражданского населения". Противоречивые заявления лидеров военных структур и их сторонников продолжились и вечером. Обе стороны развернули масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Глава СБР в интервью спутниковым телеканалам заявил, что его формирования взяли под контроль до 90 процентов стратегических объектов страны, в том числе комплекс главного командования в Хартуме, а сам Бурхан "прячется под землей". Вслед за этим появилось видео, на котором главком вооруженных сил в вечернее время появился перед колонной танков. Главное командование в очередной раз опровергло утверждения СБР о контроле над своей штаб-квартирой, заявив о вхождении отрядов армии на ряд баз, принадлежащих силам Мухаммеда Дагло. Поздно вечером Служба общей безопасности Судана распространила сообщение о том, что Бурхан подписал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Причины конфликтаВ ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ. Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей. Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами. Причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло. Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении. В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20230415/sudan-1865520109.html

https://ria.ru/20230312/sudan-1857317939.html

https://ria.ru/20230416/sudan-1865597834.html

https://ria.ru/20230416/sudan-1865600334.html

судан

хартум (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

судан, хартум (город), мухаммед дагло, омар аль-башир, в мире