https://ria.ru/20230416/sudan-1865602163.html
Конфликтующие в Судане обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах
Конфликтующие в Судане обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах - РИА Новости, 16.04.2023
Конфликтующие в Судане обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах
Противостоящие в Судане армия и Силы быстрого реагирования (СБР) обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над... РИА Новости, 16.04.2023
2023-04-16T01:26
2023-04-16T01:26
2023-04-16T01:26
судан
хартум (город)
мухаммед дагло
омар аль-башир
в мире
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ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Противостоящие в Судане армия и Силы быстрого реагирования (СБР) обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами. Корреспондент РИА Новости в Судане утром в субботу сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум. В настоящий момент бои между военными и СБР перекинулись и на другие суданские регионы. В распространенном заявлении вооруженные формирования обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". В свою очередь главнокомандующий армией Абдель Фаттах Бурхан, являющийся главой переходного Суверенного совета страны и фактическим лидером государства, обвинил в нападении СБР. По его словам, Силы быстрого реагирования также готовили покушение на него и других высокопоставленных офицеров. Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты. Агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны сообщило в субботу вечером о том, что не менее 25 человек погибли, 183 пострадали в результате столкновений в Судане. Стороны конфликта в Судане ведут активную инфовойнуПротиворечивые заявления по поводу ситуации стороны делали на протяжении всего дня. Так, утром в субботу Силы быстрого реагирования Судана, возглавляемые заместителем Бурхана по Суверенному совету Мухаммедом Хамаданом Дагло, заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны. Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы, а "силы мятежников побросав оружие прячутся среди гражданского населения". Противоречивые заявления лидеров военных структур и их сторонников продолжились и вечером. Обе стороны развернули масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Глава СБР в интервью спутниковым телеканалам заявил, что его формирования взяли под контроль до 90 процентов стратегических объектов страны, в том числе комплекс главного командования в Хартуме, а сам Бурхан "прячется под землей". Вслед за этим появилось видео, на котором главком вооруженных сил в вечернее время появился перед колонной танков. Главное командование в очередной раз опровергло утверждения СБР о контроле над своей штаб-квартирой, заявив о вхождении отрядов армии на ряд баз, принадлежащих силам Мухаммеда Дагло. Поздно вечером Служба общей безопасности Судана распространила сообщение о том, что Бурхан подписал указ о расформировании Сил быстрого реагирования. Причины конфликтаВ ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ. Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей. Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами. Причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло. Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении. В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
https://ria.ru/20230415/sudan-1865520109.html
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судан, хартум (город), мухаммед дагло, омар аль-башир, в мире
Судан, Хартум (город), Мухаммед Дагло, Омар аль-Башир, В мире
Конфликтующие в Судане обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах
Суданская армия и СБР обмениваются противоречивыми заявлениями об успехах в боях
ХАРТУМ, 16 апр - РИА Новости. Противостоящие в Судане армия и Силы быстрого реагирования (СБР) обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами.
Корреспондент РИА Новости в Судане утром в субботу сообщил о начале боестолкновений между Силами быстрого реагирования и регулярной армией в суданской столице Хартум
. В настоящий момент бои между военными и СБР перекинулись и на другие суданские регионы. В распространенном заявлении вооруженные формирования обвинили регулярную армию страны в нападении на свою базу в столице с "использованием всех видов оружия". В свою очередь главнокомандующий армией Абдель Фаттах Бурхан, являющийся главой переходного Суверенного совета страны и фактическим лидером государства, обвинил в нападении СБР. По его словам, Силы быстрого реагирования также готовили покушение на него и других высокопоставленных офицеров.
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Армия и Служба общей безопасности Судана назвали СБР мятежной силой и обвинили их в нападении на государственные и стратегические объекты.
Агентство Рейтер со ссылкой на центральный комитет врачей страны сообщило в субботу вечером о том, что не менее 25 человек погибли, 183 пострадали в результате столкновений в Судане.
Стороны конфликта в Судане ведут активную инфовойну
Противоречивые заявления по поводу ситуации стороны делали на протяжении всего дня.
Так, утром в субботу Силы быстрого реагирования Судана, возглавляемые заместителем Бурхана по Суверенному совету Мухаммедом Хамаданом Дагло
, заявили о взятии под контроль Дворца республики (президентский дворец) в Хартуме, международного аэропорта столицы, а также воздушной базы в Мероэ на севере страны.
Суданская армия заявила, что заявления СБР не соответствуют действительности и все стратегические объекты, в том числе президентский дворец контролируют вооруженные силы, а "силы мятежников побросав оружие прячутся среди гражданского населения".
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Противоречивые заявления лидеров военных структур и их сторонников продолжились и вечером. Обе стороны развернули масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. Глава СБР в интервью спутниковым телеканалам заявил, что его формирования взяли под контроль до 90 процентов стратегических объектов страны, в том числе комплекс главного командования в Хартуме, а сам Бурхан "прячется под землей".
Вслед за этим появилось видео, на котором главком вооруженных сил в вечернее время появился перед колонной танков. Главное командование в очередной раз опровергло утверждения СБР о контроле над своей штаб-квартирой, заявив о вхождении отрядов армии на ряд баз, принадлежащих силам Мухаммеда Дагло.
Поздно вечером Служба общей безопасности Судана распространила сообщение о том, что Бурхан подписал указ о расформировании Сил быстрого реагирования.
В ночь на четверг суданская армия выступила с резким заявлением, отметив, что дислокация Сил быстрого реагирования в Хартуме и ряде городов "незаконна и прошла без согласования и координации с вооруженными силами". Причиной заявления армии, по данным СМИ, стало внезапно начавшееся дислоцирование отрядов СБР у аэропорта города Мероэ.
Телеканал Al-Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что суданские вооруженные силы отвели СБР определенное время на то, чтобы покинуть город. В свою очередь, сами Силы быстрого реагирования заявили, что их присутствие в Мероэ входит в рамки выполнения их задач и обязанностей.
Президент Египта призвал стороны конфликта в Судане к консенсусу
Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" на прошлой неделе сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане, из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами.
Причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло.
Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира
подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении.
В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные не будут участвовать в политической жизни страны.
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