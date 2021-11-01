https://ria.ru/20211101/sudan-1757146531.html

Лидер Судана ответил на вопрос о создании военной базы России в стране

Лидер Судана ответил на вопрос о создании военной базы России в стране - РИА Новости, 01.11.2021

Лидер Судана ответил на вопрос о создании военной базы России в стране

Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране, заявил в интервью РИА Новости суданский военный лидер, главнокомандующий... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:19

2021-11-01T09:19

2021-11-01T11:03

вмф рф

судан

омар аль-башир

абдель фаттах аль-бурхан

россия

абдалла хамдок

ситуация в судане

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ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране, заявил в интервью РИА Новости суданский военный лидер, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.Ранее информированный источник в суданском военном ведомстве сообщил РИА Новости, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, чтобы получить от РФ экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. В посольстве Судана заверили РИА Новости, что страна не запрашивает у РФ никаких платежей, а сообщения об этом "безосновательны".О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Двадцать шестого октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента аль-Башира.Читайте полный текст интервью Абдель Фаттаха аль-Бурхана >>

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Суданский лидер о создании российской военной базы Суданский лидер аль-Бурхан в интервью РИА Новости изложил позицию по созданию российской военной базы. 2021-11-01T09:19 true PT1M12S

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вмф рф, судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, россия, абдалла хамдок, ситуация в судане