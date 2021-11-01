09:19 01.11.2021 (обновлено: 11:03 01.11.2021)
Лидер Судана ответил на вопрос о создании военной базы России в стране
Аль-Бурхан: Судан продолжит реализовывать соглашение о создании военной базы России
ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Судан продолжит реализовывать договоренности о создании военной базы РФ в стране, заявил в интервью РИА Новости суданский военный лидер, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
"У нас есть соглашение, частью которого является создание базы. Мы постоянно обсуждаем эту тему, и у нас есть некоторые замечания, которые нам нужно устранить. Мы привержены международным договоренностям и продолжим их реализовывать до конца", - сказал аль-Бурхан, отвечая на вопрос, повлияют ли последние события в стране на создание базы МВФ РФ в Порт-Судане.
Ранее информированный источник в суданском военном ведомстве сообщил РИА Новости, что Судан считает необходимым внести правки в соглашение о создании российской военно-морской базы в Порт-Судане на берегу Красного моря, чтобы получить от РФ экономическую помощь при условии аренды в течение пяти лет с возможностью подписания соглашения на 25 лет. В посольстве Судана заверили РИА Новости, что страна не запрашивает у РФ никаких платежей, а сообщения об этом "безосновательны".
О договоренности создать пункт ВМФ России в Судане стало известно в ноябре 2020 года. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ, чья работа осуществляется силами и средствами российской стороны, не будет превышать 300 человек. Одновременно там смогут находиться не более четырех российских кораблей.
Суданские военные 25 октября задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Двадцать шестого октября стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента аль-Башира.
31 октября, 17:20МВД Судана сообщило о стабилизации ситуации в Хартуме