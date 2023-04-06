https://ria.ru/20230406/sudan-1863605570.html

Суданские силовики применили газ против демонстрантов в Омдурмане

Суданские силовики применили газ против демонстрантов в Омдурмане - РИА Новости, 06.04.2023

Суданские силовики применили газ против демонстрантов в Омдурмане

Суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов в городе-спутнике суданской столицы Омдурмане, вышедших на улицу по призыву... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T20:55

2023-04-06T20:55

2023-04-06T21:04

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ХАРТУМ, 6 апр - РИА Новости. Суданская полиция применила слезоточивый газ для разгона сотен демонстрантов в городе-спутнике суданской столицы Омдурмане, вышедших на улицу по призыву оппозиции, передает с места событий корреспондент РИА Новости. Ведущее оппозиционное движение Судана "Силы за свободу и перемены" в четверг утром сообщило о новом переносе подписания окончательного политсоглашения, предусматривающего создание переходной гражданской власти в Судане из-за отсутствия консенсуса между военными сторонами. Вслед за объявлением о переносе подписания соглашения оппозиция призвала все гражданские и революционные силы 6 апреля принять участие в "мирном шествии для подтверждая желания и решимости народа идти вперед до конца на своем долгом пути". Дата 6 апреля в суданской истории совпадает сразу с несколькими гражданскими выступлениями против властей, произошедшими в разные периоды истории. Как передает корреспондент, полицейские применили слезоточивый газ против сотен демонстрантов на улице Аль-Морада, рядом с комплексом зданий суданского парламента, в результате чего несколько демонстрантов пострадали от удушья. Кроме того, в четверг в нескольких районах столицы страны Хартума также прошли демонстрации против власти управляющих страной военных. По информации суданских СМИ, причиной переноса подписания политсоглашения стали противоречия между суданской армией, руководимой главой Суверенного совета страны Абделем Фаттахом Бурханом, и военизированными формированиями - СБР, во главе которых стоит заместитель Бурхана по Суверенному совету Мухаммед Дагло. Между командующим ВС Судана и главой СБР, которые до смещения экс-президента страны Омара аль-Башира подчинялись лично главе государства, существуют разногласия по вопросу интеграции Сил в ряды армии. Этот пункт является одним из самых спорных в обсуждаемом сторонами соглашении. В декабре 2022 года суданские военные и оппозиционные движения подписали рамочное политическое соглашение, предусматривающее создание переходной гражданской власти в стране. Подписанное соглашение предусматривает назначение премьер-министра, принятие временной конституции и последующий двухлетний переходный период, после которого последует проведение всеобщих выборов. Глава Суверенного совета Судана Абдель Фаттах Бурхан вслед за подписанием соглашения с оппозицией заявил, что военные страны не будут участвовать в политической жизни страны.

https://ria.ru/20230401/sudan-1862304356.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859060061.html

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Разгон полицией оппозиционного митинга в Судане Разгон полицией оппозиционного митинга в Судане 2023-04-06T20:55 true PT0M22S

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в мире, хартум (город), судан, союз биатлонистов россии (сбр), омар аль-башир