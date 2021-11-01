https://ria.ru/20211101/sudan-1757150527.html

Судан заверил, что обеспечивает безопасность посольств в Хартуме

Судан заверил, что обеспечивает безопасность посольств в Хартуме - РИА Новости, 01.11.2021

Судан заверил, что обеспечивает безопасность посольств в Хартуме

Безопасность посольств в Хартуме, в том числе российского, обеспечивается, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными... РИА Новости, 01.11.2021

2021-11-01T09:50

2021-11-01T09:50

2021-11-01T11:05

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ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Безопасность посольств в Хартуме, в том числе российского, обеспечивается, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.Суданские военные в начале минувшей недели задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.Читайте полный текст интервью Абдель Фаттаха аль-Бурхана >>

https://ria.ru/20211101/sudan-1757148707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, хартум (город), судан, омар аль-башир, абдель фаттах аль-бурхан, россия, абдалла хамдок, ситуация в судане