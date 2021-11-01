09:50 01.11.2021 (обновлено: 11:05 01.11.2021)
Судан заверил, что обеспечивает безопасность посольств в Хартуме
Аль-Бурхан: безопасность посольств в Хартуме, в том числе России, обеспечивается
© AP Photo / Marwan AliГлавнокомандующий вооруженными силами Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан
© AP Photo / Marwan Ali
ХАРТУМ, 1 ноя – РИА Новости. Безопасность посольств в Хартуме, в том числе российского, обеспечивается, заявил в интервью РИА Новости военный лидер Судана, главнокомандующий вооруженными силами этой страны Абдель Фаттах аль-Бурхан.
РИА Новости первым из СМИ удалось поговорить с военным лидером Судана после недавних событий в стране, связанных с задержанием чиновников и роспуском органов власти.
"Есть компетентные органы, которые отлично справляются с этим, и я считаю, что они хорошо справляются со своим долгом", - сказал аль-Бурхан отвечая на вопрос о том, смогут ли военные гарантировать безопасность посольств, в том числе посольства России.
Суданские военные в начале минувшей недели задержали премьера Абдаллу Хамдока и еще нескольких членов правительства. Глава переходного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил в телеобращении к нации о введении чрезвычайного положения и роспуске органов власти страны. Во вторник стало известно, что Хамдок вместе с супругой вернулись в свою столичную резиденцию.
В апреле 2019 года в Судане произошел военный переворот, вызванный народными протестами на фоне глубокого экономического кризиса и снижения уровня жизни. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму.
В сентябре 2021 года власти Судана сообщили, что предотвратили попытку военного переворота в стране. Согласно заявлению командования вооруженных сил, большинство участников попытки переворота были задержаны, в том числе 21 офицер и ряд солдат. Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок заявил тогда, что попытка переворота указывает на необходимость реформ в армии и органах безопасности. Организаторами мятежа суданские власти назвали сторонников экс-президента Омара аль-Башира.