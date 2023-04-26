https://ria.ru/20230426/sudan-1867828896.html

Вооруженные силы Судана подтвердили, что экс-президент находится в больнице

Вооруженные силы Судана подтвердили, что экс-президент находится в больнице - РИА Новости, 26.04.2023

Вооруженные силы Судана подтвердили, что экс-президент находится в больнице

Вооруженные силы Судана подтвердили, что бывший президент страны Омар аль-Башир находится в больнице, куда он был переведен из тюрьмы по состоянию здоровья еще... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T12:27

2023-04-26T12:27

2023-04-26T12:27

в мире

судан

хартум (город)

россия

антониу гутерреш

омар аль-башир

оон

воз

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КАИР, 26 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана подтвердили, что бывший президент страны Омар аль-Башир находится в больнице, куда он был переведен из тюрьмы по состоянию здоровья еще до начала вооруженных столкновений. Ранее суданский телеканал Tayba сообщал со ссылкой на источники в семье аль-Башира, что экс-президент, отстраненный от власти в 2019 году и приговоренный после этого к тюремному заключению, сейчас находится на лечении в больнице в Хартуме. "Вооруженные силы поясняют, что часть обвиняемых по делу 30 июня военных содержались в больнице Алья при вооруженных силах в связи с состоянием здоровья и на основании рекомендаций медицинских органов в тюрьме Кобер до того, как вспыхнул мятеж, и продолжают находиться в больнице под охраной и ответственностью судебной полиции. Среди них Омар Хасан Ахмед аль-Башир, (бывший премьер-министр - ред.) Бакри Хасан Салех, (экс-министр обороны - ред.) Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн, Ахмед ат-Тейиб аль-Ханджар и Юсеф Абдель Фаттах", - говорится в заявлении ВС Судана в Facebook*. В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях. По данным министра здравоохранения Судана, число погибших в результате столкновений в стране возросло до 600. Представитель ВОЗ в Судане Нима Саид Абид заявил во вторник на еженедельном брифинге ООН в Женеве, что в ходе вооруженного конфликта 459 человек погибли и 4072 получили ранения. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230426/mkkk-1867781797.html

https://ria.ru/20230424/sudan-1867398032.html

судан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, судан, хартум (город), россия, антониу гутерреш, омар аль-башир, оон, воз, столкновения в хартуме