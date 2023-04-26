Вооруженные силы Судана подтвердили, что экс-президент находится в больнице
Вооруженные силы Судана подтвердили, что экс-президент аль-Башир находится в больнице
© AP Photo / Marwan AliЛюди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан
© AP Photo / Marwan Ali
Люди проходят мимо магазинов, закрытых из-за боевых действий. Хартум, Судан. Архивное фото
КАИР, 26 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Судана подтвердили, что бывший президент страны Омар аль-Башир находится в больнице, куда он был переведен из тюрьмы по состоянию здоровья еще до начала вооруженных столкновений.
Ранее суданский телеканал Tayba сообщал со ссылкой на источники в семье аль-Башира, что экс-президент, отстраненный от власти в 2019 году и приговоренный после этого к тюремному заключению, сейчас находится на лечении в больнице в Хартуме.
"Вооруженные силы поясняют, что часть обвиняемых по делу 30 июня военных содержались в больнице Алья при вооруженных силах в связи с состоянием здоровья и на основании рекомендаций медицинских органов в тюрьме Кобер до того, как вспыхнул мятеж, и продолжают находиться в больнице под охраной и ответственностью судебной полиции. Среди них Омар Хасан Ахмед аль-Башир, (бывший премьер-министр - ред.) Бакри Хасан Салех, (экс-министр обороны - ред.) Абд ар-Рахим Мухаммед Хусейн, Ахмед ат-Тейиб аль-Ханджар и Юсеф Абдель Фаттах", - говорится в заявлении ВС Судана в Facebook*.
В Судане с 15 апреля идут бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Противостоящие в Судане силы обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и социальных сетях.
Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, призвал стороны в Судане немедленно прекратить боевые действия. Спецпредставитель генсека организации по Судану Волкер Пертес заявил, что однозначных признаков готовности какой-либо из сторон конфликта в Судане к переговорам пока нет.
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