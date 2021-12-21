https://ria.ru/20211221/itogi-1764661038.html

Итоги-2021 в мире: штурм Капитолия, перевороты и гарантии безопасности

Итоги-2021 в мире: штурм Капитолия, перевороты и гарантии безопасности - РИА Новости, 21.12.2021

Итоги-2021 в мире: штурм Капитолия, перевороты и гарантии безопасности

Постепенно просыпаясь от оцепенения, вызванного пандемией коронавируса, мир в 2021 году стал еще беспокойнее: в разных уголках планеты вновь вспыхнули... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:44

2021-12-21T10:44

2021-12-21T10:44

в мире

гвинея

талибан

судан

али хаменеи

омар аль-башир

черное море

су-24м

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Постепенно просыпаясь от оцепенения, вызванного пандемией коронавируса, мир в 2021 году стал еще беспокойнее: в разных уголках планеты вновь вспыхнули застарелые конфликты и разгорелись новые. Кризис в отношениях России и Запада стал только глубже, США ушли из Афганистана, куда талибы вернулись полноправными хозяевами, а военные силой захватили власть в нескольких странах Азии и Африки.РИА Новости вспоминает самые важные международные события уходящего года.На грани ракетного кризисаОтношения России и НАТО в 2021 году еще больше обострились. После очередной высылки российских дипломатов из Брюсселя, которых альянс обвинил в разведывательной деятельности, РФ в ответ решила приостановить работу постпредства при штаб-квартире НАТО в Бельгии и закрыть военную миссию связи и информационное бюро альянса в Москве.НАТО продолжала наращивать военную активность вблизи границ РФ, проводя крупные внеплановые учения и накаляя ситуацию в Черном море - туда все чаще стали заходить натовские боевые корабли, а над его акваторией пролетать американские стратегические бомбардировщики и самолеты-разведчики, которые создавали реальные угрозы гражданской авиации. Одним из самых опасных стал инцидент с британским эсминцем Defender, который в июне пересек госграницу РФ у берегов Крыма - в ответ российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а Су-24М произвол предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В Москве провокацию Лондона резко осудили и предупредили о тяжелых последствиях повторения подобных - если требования РФ уважать международное право не приведут к результату, то Москва "может бомбить, и не только по курсу, но и по цели, если коллеги не понимают".Опасные инциденты создавала и авиация США и НАТО над Черным морем. Пассажирским самолетам приходилось резко менять эшелоны, чтобы избежать столкновения с военными самолетами, которые не реагировали на обращения диспетчеров.Масла в огонь подливали безосновательные обвинения в том, что Россия усиливает эскалацию вокруг Украины, которая стремится как можно скорее стать членом альянса. В качестве оснований для таких обвинений американские СМИ, в частности, привели спутниковые снимки, которые якобы показывали размещение российских военных "на границе с Украиной". Однако выяснилось, что на снимках были части в Смоленской области, которая с Украиной не граничит.Россия заявила, что, во-первых, не собирается ни на кого нападать, во-вторых, на своей территории может перемещать военных как посчитает нужным, а в-третьих, больше не верит обещаниям альянса, и потребовала юридически обязывающих гарантий безопасности. Она предупредила, что из-за действий США и НАТО в Европу возвращается "кошмарный сценарий" военного противостояния - пока не поздно, надо не допустить нового ракетного кризиса, подобного "Карибскому кризису" 1962 года, когда СССР и США оказались на грани ядерной войны.В конце года РФ передала в Брюссель и Вашингтон проекты документов по гарантиям безопасности. Россия предложила НАТО не воспринимать друг друга "противниками", не проводить крупные военные учения в приграничной полосе, альянсу отказаться от любой военной деятельности на Украине, в Закавказье, Центральной Азии и Восточной Европе, странам, входившим в НАТО в 1997 году, не размещать в других государствах дополнительные силы и вооружения.Вашингтону Москва предложила закрепить обязательство не развертывать ракеты средней и меньшей дальности и ядерное оружие вне своей национальной территории и вернуть уже находящееся там, воздержаться от размещения вооружений в тех районах, где это будет восприниматься как угроза нацбезопасности, а США должны обязаться не расширять НАТО "на восток" и отказаться от приема в альянс стран, ранее входивших в СССР.И пусть весь мир подождетПервая личная встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, прошедшая в Женеве, должна была стать этапной с точки зрения преодоления кризиса в двусторонних отношениях: к 16 июня Вашингтон расширил антироссийские санкции, Москва признала США недружественной страной, американские дипмиссии свернули почти всю консульскую деятельность, а сам Байден дал скандальное интервью, в котором утвердительно ответил на вопрос, считает он ли Путина "убийцей".По итогам почти пятичасовой встречи, которая проходила на исторической вилле Ла Гранж на фоне подсвеченного в цвета флагов РФ и США женевского фонтана, лидеры договорились начать межведомственные консультации по стратегической стабильности, был запущен предметный диалог по взаимодействию в киберсфере, а послы России и США вернулись в страны пребывания. Президенты в специальном заявлении подтвердили принцип о недопустимости ядерной войны, который впервые был зафиксирован лидерами СССР и США на встрече в Женеве в 1985 году. Вместе с тем по остальным ключевым проблемам в двусторонней сфере и на международной арене президенты лишь озвучили позиции - прорыва не произошло.Тем не менее РФ и США удалось наладить нормальный диалог по стратегической стабильности. Еще до встречи, в январе, стороны продлили на пять лет Договор о стратегических наступательных вооружениях, который устанавливает потолки для ядерных арсеналов. А после переговоров стороны провели два раунда консультаций по стратегической стабильности и договорились создать рабочие группы. Ход их работы Москва и Вашингтон пока оценивают сдержанно. Осторожно комментируют и диалог по кибербезопасности. Если раньше Вашингтон только обвинял Москву в атаках и в том, что она укрывает хакеров на своей территории, что РФ неоднократно опровергала, теперь, по сообщениям СМИ, США делятся с РФ информацией о конкретных персонах, которые вызывают подозрения.Прорывом стало и принятие в декабре совместной резолюции по международной информационной безопасности, в которой зафиксирована возможность разработки юридически обязывающих норм в сфере кибертехнологий.К концу года позитивный эффект от первого очного саммита практически сошел на нет, при этом в США уже допустили возможность "ядерных" санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. В Москве заявили о безосновательности обвинений и поставили вопрос о предоставлении РФ гарантий безопасности со стороны Вашингтона и его партнеров по НАТО. Ситуацию смог несколько разрядить второй за год контакт Путина и Байдена, когда в формате видеоконференции лидеры приветствовали друг друга улыбками и заявили, как рады снова видеть друг друга.И хотя президенты РФ и США смогли договориться о том, что в ядерной войне не может быть победителей, страны провели в 2021 году немало времени на дипломатическом "поле битвы". После очередного пакета санкций и высылки дипломатов из США, Москва решила ответить жестко - из РФ были высланы 10 американских дипломатов, оставшимся не разрешили свободно перемещаться по стране, были закрыты фонды и НПО, подконтрольные госдепу. Посольству США было запрещено нанимать на работу граждан России или третьих стран. Также РФ включила нескольких чиновников администрации в "черные списки".США ответили новым залпом, который ударил не только по дипломатам, но и обычным людям - с мая посольство в Москве и консульства в Екатеринбурге и Владивостоке перестали принимать заявления на выдачу неиммиграционных виз и оказывать консульские услуги своим гражданам. Желающим попасть в США было рекомендовано обращаться в американские посольства в соседних странах. Вашингтон ограничил срок пребывания российских дипломатов тремя годами, при этом выдачу виз сотрудникам, которые могли бы их заменить, Штаты максимально затягивают. В итоге правило трех лет превратилось в фактическое выдворение дипломатов РФ из США. Москва и тут ответила зеркально и заявила, что если не будет прогресса в диалоге, аналогичное требование будет распространяться и на американских дипломатов в России, которых осталось всего 120, и группе сотрудников посольства США тоже придется уехать из России. Хотя РФ и США начали переговоры о нормализации работы посольств, договориться пока не удалось.Хаотическое бегство из АфганистанаВ августе движение "Талибан"* взяло Кабул и установило контроль над Афганистаном. Коалиционным войскам пришлось в спешке покидать страну, и эвакуация военных и гражданских превратилась в настоящий хаос - афганцы штурмовали аэропорт Кабула в надежде, что США вывезут своих союзников, которые боялись мести талибов. Поддерживаемый Западом президент Ашраф Гани сбежал из страны, после того как оттуда ушли американские войска и силы НАТО.Двадцатилетней операции "Несокрушимая свобода" и присутствию иностранных войск, пришедших для борьбы с теми же талибами, был положен конец. "Талибан"* вернулся, сформировал правительство и заявил, что война закончена. Получив власть, талибы пообещали, что не допустят, чтобы территория страны использовалась против соседей, и что новое правительство будет инклюзивным и учитывать интересы всех этнополитических групп. Однако этого не произошло - в начале сентября был объявлен состав временного кабмина, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, отвечавший за внешнюю политику во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года. В новое правительство, которое пока не спешат официально признавать в других странах мира, вошли только талибы. И хотя эпоха их нового правления отличается от 2000-х: с оговорками они разрешили девочкам учиться, а женщинам работать и пообещали гарантировать свободу прессы, в РФ считают, что талибы выполняют свои обещания слишком медленно.США в августе после прихода талибов к власти заморозили резервы правительства Афганистана, хранящиеся на счетах в американских банках, и теперь не спешат их возвращать. Ситуация в стране ухудшается - участились теракты, ответственность за которые берет террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ), не хватает медикаментов, продовольствия и наличных. РФ, которая активно содействует межафганскому урегулированию, подчеркивает, что львиную долю финансовой ответственности за восстановление Афганистана должны нести США и страны коалиции, которые за 20 лет пребывания там так и не смогли ничего сделать.Кроме того, не до конца подавлены в стране очаги сопротивления талибам. Афганистан пока неспокоен.Испортили Байдену триумфПервый год демократа Байдена на посту президента США выдался непростым. Проблемы начались еще до инаугурации, накануне дня, когда Конгресс должен был утвердить итоги выборов. Сторонники проигравшего Дональда Трампа, который никак не хотел признавать поражение, взяли здание Капитолия штурмом, чтобы помешать утверждению Байдена президентом. Толпа ворвалась в здание, устроив погром внутри, погибли несколько человек. Полиция до сих разыскивает оставшихся участников штурма. Потрясенные случившимся, американцы обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу. IT-гиганты в одночасье закрыли ему доступ к его же аккаунтам в соцсетях и вообще запретили ими пользоваться, несмотря на возражения, что это противоречит принципу свободы слова. Многие считали, что для Трампа, допустившего подобное, это конец политической карьеры. Но через несколько месяцев после штурма он снова стал колесить по стране с митингами и намекать, что может вновь баллотироваться. Навсегда лишенный доступа к популярным соцсетям, Трамп решил создавать свою.Катастрофой для Байдена обернулся и вывод войск из Афганистана. После 20 лет пребывания в стране и триллиона долларов, потраченных на военную операцию, быстрое продвижение талибов застало коалиционные войска врасплох. В итоге США пришлось бросить в Афганистане вооружения, технику и даже своих союзников-афганцев, которые хотели получить убежище в США, потому что опасались мести талибов. Мрачным символом ухода США из Афганистана стали облетевшие весь мир кадры, на которых афганцы цепляются за шасси взлетающих военно-транспортных самолетов США и срываются вниз. Но Байден, несмотря на обрушившийся на него вал критики, назвал вывод войск "невероятно успешной миссией".Головной боли добавила президенту США ситуация внутри страны. В октябре инфляция в Америке побила рекорд за последние 30 лет. На фоне рекордного роста цен на топливо Байден "распечатал" стратегические запасы нефти, объявив о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из резерва. В итоге его рейтинг к концу ноября упал до 40%, что не помешало ему заявить о намерении идти на второй срок в 2024 году. Зато в ноябре он смог, несмотря на сопротивление республиканцев, провести через конгресс и подписать законопроект, который предусматривает вложения в размере более 1 триллиона долларов в развитие инфраструктуры."Неуклюжий", но опасный AUKUSНе было особенной теплоты и в отношениях внутри НАТО – США, втайне от Франции и проигнорировав ее интересы, создали в сентябре с Австралией и Британией военно-технический блок AUKUS. В его рамках неядерная Австралия получит атомные подводные лодки и сможет переоснастить свои ВС крылатыми ракетами американского производства. Для этого Канберра расторгла крупный контракт с Парижем на поставку 12 субмарин на сумму свыше 50 миллиардов евро.Франция назвала это решение "ударом в спину", и отношения союзниками по НАТО заметно накалились. Байдену даже пришлось признать, что США повели себя "неуклюже", не поставив заранее в известность Париж о готовящейся сделке. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил надежду, что больше США таких ситуаций на допустит.Китай и Россия, против которых направлен AUKUS, отреагировали на его создание крайне негативно. Пекин назвал это скрытой угрозой мировой стабильности, а Москва предупредила, что AUKUS потенциально может нарушить режим нераспространения. МАГАТЭ пообещало проверить, насколько планы Австралии создать атомный подводный флот соответствуют обязательствам по нераспространению ядерного оружия, и предупредило, что сделка подает плохой пример другим неядерным государствам.Конец эпохи МеркельВосьмого декабря официально завершилась эра канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая провела на этом посту 16 лет. Она решила больше не переизбираться на новый срок и уйти из политики. В 2021 году "мамочке" Меркель, как ее часто называют в СМИ, исполнилось 67 лет, в Германии это пенсионный возраст. После ухода с поста она будет получать пенсию в размере около 15 тысяч евро. Ей оставили офис-менеджера, секретаря и личного водителя.Меркель решила, что после сложения полномочий останется в своей квартире в центре Берлина, где она жила не только все годы канцлерства, но и до этого, а также в Укермарке ближе к Балтике, где у ее семьи есть небольшой загородный дом.В Европе и мире по-разному оценивают правление Меркель. С одной стороны, эпоха Меркель отличалась стабильностью, и она как прагматичный политик в области международных отношений отстаивала интересы Германии, умело балансируя между Россией и Украиной, и США и Россией, особенно в ситуации с газопроводом "Северный поток 2", который не нравится Вашингтону. Другие винят Меркель в чрезмерном мягкосердечии, которое обернулось для страны и Европы миграционным кризисом 2015 года. Однако многие мировые политики признают, что им будет Меркель не хватать.Новым канцлером Германии по итогам коалиционного соглашения после выборов стал Олаф Шольц.Новый старый конфликтСамое крупное за последние годы обострение палестино-израильского конфликта, вылившееся в военное противостояние с группировками сектора Газа и волну беспорядков, прокатившихся по израильским городам, произошло в мае 2021 года. Всплеск насилия был спровоцирован ситуацией в Восточном Иерусалиме, где несколько арабских семей должны были выселить из домов. Протесты перекинулись на Храмовую гору и Старый город Иерусалима. В ответ на действия израильских силовиков, жестко подавлявших демонстрации, ХАМАС начал ракетные обстрелы Иерусалима и других израильских городов, Израиль отвечал ударами по анклаву. В ходе военного противостояния в Израиле погибли 12 человек, более 50 были ранены. Число погибших палестинцев превысило 250, более 1,9 тысяч были ранены.Впервые под плотным ежедневным огнем оказались крупные промышленные города израильского центра – от Ашкелона и Беэр-Шевы до Тель-Авива и Иерусалима, пострадали десятки объектов гражданской инфраструктуры – жилые дома, культовые здания, газопровод, офисы и детские учреждения. Международный аэропорт имени Бен-Гуриона несколько раз прекращал работу из-за обстрелов.Отвечая на обстрелы, израильские ВВС и наземные силы нанесли более 1,6 тысячи ударов по целям на территории палестинского анклава, в том числе впервые в практике подобных операций после соответствующего оповещения полностью уничтожались высотные здания, где, по данным израильской военной разведки, располагались офисы и штабные структуры ХАМАС. Так, 15 мая в Газе была полностью разрушена 12-этажная башня Джалаа Тауэр, в которой базировались редакции крупнейших международных СМИ, в том числе Associated Press и Al Jazeera. По данным ЦАХАЛ, в этом же здании был размещен офис электронной разведки ХАМАС.В конце мая израильский кабмин принял инициативу Египта по прекращению огня без предварительных условий, он вступил в силу в два часа ночи 21 мая. Снижению напряженности способствовала, в том числе смена политической власти в Израиле и вхождение арабской партии в правящую коалицию.Миграционный кризисПродолжали ухудшаться отношения между Минском и Брюсселем. ЕС ввел несколько пакетов санкций против Минска и продолжал оказывать давление на власти. В конце года в качестве предлога был использован миграционный кризис, который разразился на границе Польши и Белоруссии. Страны ЕС обвинили Минск в том, что он искусственно создает кризис и использует мигрантов в качестве "гибридного оружия". Президент Белоруссии Александр Лукашенко все обвинения отверг и заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Польские пограничники в ответ насильственно выдворяли тех, кто сумел пробраться на польскую территорию, обратно в Белоруссию.В ноябре у границы сформировалась группа мигрантов, которая изначально насчитывала свыше 2 тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. В Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр. Часть мигрантов вернулась на родину как эвакуационными рейсами, так и в индивидуальном порядке.При этом в Москве обратили внимание, что причиной нынешнего кризиса стали действия ЕС и США в Сирии, Ливии, Ираке и Афганистане – именно они привели к войнам и революциям, из-за которых беженцы хлынули в Европу.В итоге отношения между Минском и Брюсселем накалились настолько, что президент Лукашенко допустил появление на своей территории ядерного оружия. В интервью РИА Новости он заявил, что если НАТО решит переместить ядерное оружие в Польшу, то он предложит президенту РФ Владимиру Путину разместить ядерное оружие в Белоруссии. В Москве заявили, что приняли к сведению слова Лукашенко, которые стоит воспринимать как предостережение Западу.Вторая половина греческого алфавитаЧеловечество, уже почти привыкшее жить в новых условиях пандемии коронавируса, под конец года испугал новый штамм "омикрон", который, по данным ВОЗ, может снижать эффективность существующих вакцин. Заражения новым штаммом, который распространяется быстрее, чем "дельта", были выявлены в более чем 60 странах мира. Но в ВОЗ пока не понимают, с чем связано его быстрое распространение. Появление "омикрона" вызвало дискуссию о необходимости адаптировать существующие вакцины под новый штамм, который обходит защиту. При этом не все страны мира достигли достаточного уровня вакцинации даже первым компонентом вакцин. Для того, чтобы стимулировать население вакцинироваться, в ряде стран Европы были введены "локдауны" для непривитых.Не увенчались пока успехом переговоры о признании российской вакцины от коронавируса "Спутник V" ВОЗ и Европейским агентством по лекарственным средствам. Несмотря на отсутствие сертификации со стороны ВОЗ и EMA, использование "Спутник V" одобрено в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире.За время пандемии скончались более 5,3 миллиона человек с COVID, заразились почти 275 миллионов. Больше всего жертв и заболевших в США - более 50 миллионов зараженных и 807 тысяч погибших.Иран повышает ставкиИран за последнее время продвинулся в развитии ядерной отрасли, заметно повысив уровень обогащения урана и соответствующие мощности, а также отказался от расширенных проверок МАГАТЭ. Ядерная сделка вновь подверглась проверке на прочность. Чтобы сохранить соглашение и вернуть Вашингтон Иран, "евротройка", Россия и Китай инициировали в Вене переговоры.Если при иранском президенте Хасане Роухани участники процесса отмечали позитивные подвижки, то при пришедшем ему на смену Ибрахиме Раиси переговоры, кажется, стали пробуксовывать. США при этом вводили санкции, а Тегеран выступил с неожиданными предложениями к участникам процесса, не раскрыв их общественности.Новые властиВ 2021 году состоялся ряд важных выборов. В конце мая на президентских выборах в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, победил Башар Асад, который возглавляет страну с 2000 года. Он сохранил пост еще на 7 лет. США и ряд западных стран еще до выборов заявили об их непризнании, что не помешало Асаду после победы принести присягу и продолжить управлять Сирией.Сменились правительства и у двух главных оппонентов в регионе Ближнего Востока и Персидского залива – Иране и Израиле. В Иране в июне победу одержал глава судебной власти Ибрахим Раиси, который сменил на посту управлявшего Ирана два срока Хасана Роухани. После прихода к власти Раиси заявил о начале новой эпохи, в которой Тегеран будет стремиться к эффективному сотрудничеству со всеми странами, включая соседей. Эксперты считают Раиси "креатурой" верховного лидера Али Хаменеи и его возможным преемником, а также более жестким политиком, чем Роухани.Если в Иране результаты выборов оказались предсказуемыми, то в Израиле мартовские выборы в кнессет прошли сложнее, хотя бы потому, что стали четвертыми подряд досрочными выборами в стране за два года. Их итог положил конец эпохе одного из политических долгожителей современности – премьера Биньямина Нетаньяху, который занимал этот пост последние 12 лет. После выборов он не смог сформировать правительство, что удалось сделать лидеру оппозиционной партии "Еш Атид" Яиру Лапиду. Согласно коалиционному соглашению, первым в ротации премьером Израиля стал лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет, примерно через два года его сменит Лапид.Грохот на периферииОднако не везде смена власти происходила мирным путем. Уходящий год в истории ряда стран запомнится драматичными госпереворотами, приходом временных правительств и двумя убитыми президентами. В феврале военные захватили власть в Мьянме, сместив гражданское правительство Нобелевского лауреата Аун Сан Су Чжи, которую они посадили в тюрьму, обвинив в фальсификациях на выборах. Военные также арестовали других оппозиционных лидеров, распустили национальную избирательную комиссию и создали новую.Две попытки переворотов произошли в Судане, хотя технически у власти так и остался премьер-министр Абдалла Хамдок. Ранее весной в стране был совершен военный переворот, который отстранил правившего 30 лет Омара аль-Башира и привел к власти главу военного переходного совета Абдель Фаттаха аль-Бурхана и гражданского министра Хамдока. Через несколько месяцев аль-Бурхан оказался недоволен своим премьером, который был арестован и помещен под домашний арест. В итоге Хамдоку снова был выдан мандат на формирование правительства.В июле группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити Жовенеля Моиза, он получил смертельное ранение и позже скончался. Его супруга также была ранена и лечилась в больнице американского города Майами. Гаитянские власти задержали более 40 человек, в том числе 18 граждан Колумбии, пятерых граждан США и четырех полицейских, двух сотрудников службы безопасности президента и предполагаемого вдохновителя преступления, врача и пастора Эммануэля Санона. Заказчики убийства президента до сих не пойманы.В апреле президент Чада Идриса Деби умер от ранений, полученных во время боевых действий против повстанцев на севере страны. Военные в Чаде после этого заявили о роспуске парламента и правительства и формировании переходного военного совета для управления страной. Возглавил совет 37-летний генерал Махамат Идрис Деби - сын погибшего президента.Еще один военный переворот произошел в Гвинее, где мятежники задержали президента страны Альфу Конде. Его местонахождение до сих пор неизвестно. Полковник Мамади Думбуя заявил о роспуске правительства, отмене конституции, закрытии границ и объявил начало переходного периода.Небо закрылосьВ 2021 году окончательно был закрыт вопрос об участии России в Договоре по открытому небу, который был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга.После того как США вышли из договора, РФ потребовала у оставшихся в нем стран четких гарантий выполнения их обязательств, но ответа не последовало, и в январе РФ запустила внутригосударственную процедуру выхода из договора. Оставалась небольшая надежда, что после инаугурации новый президент США Джо Байден сможет перезапустить диалог по возможному возвращению к "открытому небу", но этого не произошло.В июне президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора. Официально Россия покинула соглашение 18 декабря, когда истек шестимесячный срок после уведомления стран-депозитариев - Канады и Венгрии - и остальных участников. Всю ответственность за развал договора Москва возложила на США, которые стремились добиться односторонних преимуществ, игнорируя при этом озабоченности России, а также интересы европейской безопасности.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20210804/dokumenty-1744315601.html

https://ria.ru/20211218/gretsiya-1764387402.html

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https://ria.ru/20211220/ryabkov-1764536464.html

https://ria.ru/20211022/aukus-1755732361.html

https://ria.ru/20211117/aviaudar-1759388989.html

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https://ria.ru/20211211/izrail-1763301938.html

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гвинея

судан

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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