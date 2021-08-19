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Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана

Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021

Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана

В Афганистане с наступлением талибов на крупные города резко обострилась ситуация. Объявлена всеобщая амнистия, однако многие люди пытаются бежать от нового... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:19

2021-08-19T15:19

2021-08-19T21:01

фото

захват власти в афганистане талибами

аэропорт

афганистан

беженцы

мигранты

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В Афганистане с наступлением талибов на крупные города резко обострилась ситуация. Объявлена всеобщая амнистия, однако многие люди пытаются бежать от нового режима. Кадры из Кабула — в фотоленте Ria.ru.*Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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