https://ria.ru/20210925/merkel-1751603901.html

"Серая жемчужина Германии" Ангела Меркель

"Серая жемчужина Германии" Ангела Меркель - РИА Новости, 25.09.2021

"Серая жемчужина Германии" Ангела Меркель

Одна из самых влиятельных в мире женщин Ангела Меркель уходит из политики, впервые за много лет она не возглавляет Христианско-демократический союз на... РИА Новости, 25.09.2021

2021-09-25T10:15

2021-09-25T10:15

2021-09-25T10:15

фото

германия

барак обама

ангела меркель

дональд трамп

борис джонсон

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Одна из самых влиятельных в мире женщин Ангела Меркель уходит из политики, впервые за много лет она не возглавляет Христианско-демократический союз на предстоящих выборах в бундестаг. Символ современной Германии — в фотоленте Ria.ru.

германия

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2021

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