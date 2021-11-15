https://ria.ru/20211115/migranty-1759146532.html

Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши

Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 15.11.2021

Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши

На польско-белорусской границе сохраняется напряженная обстановка: беженцы не оставляют попыток попасть в страны ЕС, польские власти усиливают охрану. Ситуация... РИА Новости, 15.11.2021

2021-11-15T17:57

2021-11-15T17:57

2021-11-15T19:12

фото

белоруссия

польша

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759144480_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7febd850821a3f31b793f3f7fd44f3a9.jpg

На польско-белорусской границе сохраняется напряженная обстановка: беженцы не оставляют попыток попасть в страны ЕС, польские власти усиливают охрану. Ситуация в районе закрытого пункта пропуска — в фотоленте Ria.ru.

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фото, фото, белоруссия, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии