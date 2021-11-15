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Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши - РИА Новости, 15.11.2021
Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши
На польско-белорусской границе сохраняется напряженная обстановка: беженцы не оставляют попыток попасть в страны ЕС, польские власти усиливают охрану. Ситуация... РИА Новости, 15.11.2021
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фото
белоруссия
польша
мигранты
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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На польско-белорусской границе сохраняется напряженная обстановка: беженцы не оставляют попыток попасть в страны ЕС, польские власти усиливают охрану. Ситуация в районе закрытого пункта пропуска — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, белоруссия, польша, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
17:57 15.11.2021 (обновлено: 19:12 15.11.2021)
 

Беженцы, силовики и водомет: ситуация на границе Белоруссии и Польши

Читать ria.ru в
На польско-белорусской границе сохраняется напряженная обстановка: беженцы не оставляют попыток попасть в страны ЕС, польские власти усиливают охрану. Ситуация в районе закрытого пункта пропуска — в фотоленте Ria.ru.
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

Сотрудники польской полиции и мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
1 из 13

Мигранты из стран Востока и Африки, покинувшие стихийный лагерь, дошли до КПП на границе Белоруссии и Польши.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Брузги - Кузница
2 из 13

На закрытом пункте пропуска в Кузнице собралось около трех с половиной тысяч человек.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© Sputnik / Виктор Толочко

Мигранты находятся прямо на линии границы.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
3 из 13

Мигранты находятся прямо на линии границы.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
4 из 13

Люди ждут возможности перейти через границу в Польшу.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / Kacper Pempel

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

Польский военнослужащий на бронетранспортере. 15 ноября 2021 года
5 из 13

Польша не пропускает беженцев на свою территорию.

© REUTERS / Kacper Pempel
© Sputnik / Виктор Толочко

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
6 из 13

На линии границы натянули колючую проволоку. В небе для наблюдения за ситуацией находится вертолет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

Польские военнослужащие на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
7 из 13

Силовики выстроились в цепочку, за их спинами стоит водомет.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
8 из 13

Силовики включили звуковые обращения к беженцам и предостерегают от попыток войти в Польшу, называя их незаконными.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

Беженцы с Ближнего Востока у пункта пропуска Брузги на белорусско-польской границе
9 из 13

Беженцы агрессии не проявляют и надеются на мирное разрешение ситуации.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

Сотрудники польских правоохранительных органов у пункта пропуска Кузница – Брузги на польско-белорусской границе, где со стороны Белоруссии собрались беженцы с Ближнего Востока с целью пересечь границу
10 из 13

Попыток прорваться через ограждения не зафиксировано.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
11 из 13

Нелегальные мигранты начали разбивать на КПП с белорусской стороны палатки.

© Sputnik / Виктор Толочко
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
12 из 13

Люди говорят, что им очень холодно, многие сидят прямо на асфальте.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk

Мигранты на белорусско-польской границе.

Мигранты на белорусско-польской границе в районе пограничного перехода Кузница
13 из 13

Мигранты на белорусско-польской границе.

© REUTERS / BelTA/Oksana Manchuk
 
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