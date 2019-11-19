Уголовное дело Джулиана Ассанжа

Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.
В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
В августе 2010 года Ассанж приехал в Швецию, когда им заинтересовались американские власти.
В Швеции Ассанж намеревался получить каким-либо образом защиту себе и сайту.
В том же месяце в Швеции началось следствие против Ассанжа по заявлению двух женщин – 25 и 35 лет. Они сообщили полиции, что якобы пострадали от сексуальных притязаний Джулиана Ассанжа. Сам Ассанж отрицает какую-либо причастность к совершению преступлений на сексуальной почве, настаивая на том, что все контакты проходили по взаимному согласию, а женщины подали заявление на него из мести и под влиянием полиции.
Ассанж был допрошен сразу же после заявления пострадавших и не признал себя виновным в каком-либо сексуальном насилии. Предварительное расследование было прекращено, однако вскоре вновь возобновилось.
В ноябре 2010 года суд в Стокгольме выдал ордер на арест Ассанжа по обвинениям в изнасилованиях и домогательствах. 20 ноября он был объявлен Интерполом в международный розыск.
24 февраля 2011 года британский суд постановил экстрадировать Джулиана Ассанжа в Швецию. Затем последовал ряд неуспешных для основателя WikiLeaks апелляций.
19 июня 2012 года стало известно, что Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и обратился к эквадорским властям с заявлением о предоставлении ему политического убежища из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. С момента подачи заявления Ассанж находится в посольстве Эквадора.
16 августа того же года глава МИД Эквадора заявил, что его страна предоставила Ассанжу политическое убежище.
В декабре 2017 года он стал гражданином Эквадора.
В сентябре 2014 года Ассанж подал жалобу в рабочую группу ООН по незаконному лишению свободы на Швецию и Великобританию в связи с решением о его задержании.
В феврале 2016 года рабочая группа ООН признала незаконным лишение свободы Джулиана Ассанжа и призвала освободить и выплатить ему компенсацию. Власти Швеции и Великобритании заявили, что не согласны с этим решением. Юридический консультант Ассанжа Мелинда Тейлор заявила, что он не выйдет из здания посольства, поскольку риск его задержания в таких условиях слишком велик.
В августе 2015 года прокуратура Швеции сообщала, что три обвинения из четырех в отношении Ассанжа были сняты за истечением срока давности, до 17 августа 2020 года Ассанж будет подозреваться только по одному пункту, который касается изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами.
Защита основателя WikiLeaks настаивает на том, что все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер, поскольку Ассанж своей деятельностью, в частности публикацией закрытых дипломатических переписок, навлек на себя гнев многих государств, особенно США.
В конце 2015 года между Швецией и Эквадором вступил в силу двусторонний договор по правовому содействию, который позволяет допросить укрывающегося на территории посольства основателя WikiLeaks.
14-15 ноября 2016 года Джулиан Ассанж был допрошен, детали допроса не сообщались.
19 мая 2017 года стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют на основании по-прежнему действующего ордера, выданного Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.
В феврале 2018 года судья магистратского суда лондонского района Вестминстер оставила в силе ордер на арест Ассанжа.
В конце марта 2018 года правительство Эквадора лишило Джулиана Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставили под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.
13 октября 2018 года был введен протокол, определяющий нормы поведения для Ассанжа в посольстве Эквадора, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи. Ассанж подал иск на это решение. В конце октября суд в Эквадоре отказал в удовлетворении иска против вступления в силу документа, в декабре 2018 года суд также отклонил апелляцию Ассанжа об отмене ограничительных мер.
В декабре 2018 года Ассанж заявил, что в здании посольства, где он скрывается, ведется слежка.
В конце октября 2018 года Ассанж сообщал, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства и передать США. По его словам, для этого ищется предлог.
Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.
16 ноября 2018 года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что американский минюст готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США. По данным издания, на протяжении последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против Ассанжа.
В свою очередь, газета Washington Post со ссылкой на судебные документы сообщила, что Генеральная прокуратура США уже предъявила обвинения Джулиану Ассанжу.
Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынудил журналиста укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне.
В январе 2019 года суд в США отказался раскрыть суть уголовных обвинений против Ассанжа.
10 января 2019 года министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил, что для Джулиана Ассанжа предпочтительным вариантом было бы сдаться властям.
2 апреля 2019 года президент Эквадора Ленин Морено заявил, что его страна защищает жизнь Джулиана Ассанжа, хотя тот нарушает достигнутое соглашение об условиях пребывания в посольстве страны в Лондоне. Морено также заверил, что поиск решения проблемы Ассанжа в части его пребывания в посольстве продолжается и "выход будет найден в короткий срок".
11 апреля Эквадор отказал Ассанжу в дипломатическом убежище. Согласно заявлению президента страны Ленина Морено, опубликованному в Twitter, это решение было принято "из-за неоднократных нарушений международных конвенций и протокола (о пребывании – ред.)". Эквадорские власти также приостановили гражданство Ассанжа.
Полиция Лондона арестовала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.
Позднее лондонская полиция заявила, что Джулиан Ассанж арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию.
По заявлению американского Минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации.
Позднее стало известно, что власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Минюст уточнил, что США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации. Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.
Ассанж обвинения в отказе сдаться полиции не признал.
1 мая суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.
2 мая в Вестминстерском магистратском суде прошло первое заседание, касающееся запроса о выдаче США Ассанжа. Его не привезли в суд и на вопросы судьи он отвечал по видеосвязи из тюрьмы. Ассанж сделал лишь одно заявление – сказал, что отказывается сдаваться США, не признает вины, так как занимается журналистикой. К настоящему времени по делу об экстрадиции прошло несколько судебных заседаний, которые носили технический характер. На время рассмотрения дела Ассанж будет находиться под стражей. До 14 декабря американская сторона должна представить доводы по делу об экстрадиции. Защита Ассанжа должна подготовить возражения на эти доводы до 22 января 2020 года. Основные слушания, как ожидается, начнутся в конце февраля 2020 года. Суд должен будет установить наличие или отсутствие факторов, препятствующих экстрадиции.
После ареста Джулиана Ассанжа шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве.
Срок давности по делу истекал в середине августа 2019 года.
20 мая стало известно, что шведская прокуратура запросила у суда ордер на арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
3 июня Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заседание проходило за закрытыми дверями. Прокурор Ева-Мари Перссон требовала ареста Ассанжа, чтобы запросить его экстрадицию из Великобритании. Она заявила, что расследование будет продолжаться несмотря на решение суда.
Адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэлльссон заявил, что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, ему нечего скрывать.
Шведская прокуратура не стала оспаривать решение суда, который отказался выдавать ордер на заочный арест Ассанжа.
19 ноября стало известно, что власти Швеции прекратили расследование по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании. Прокурор Ева-Мари Перссон заявила, что в ходе дополнительного разбирательства, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости