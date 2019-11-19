Уголовное дело Джулиана Ассанжа

Журналист Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей.

В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

В августе 2010 года Ассанж приехал в Швецию, когда им заинтересовались американские власти.

В Швеции Ассанж намеревался получить каким-либо образом защиту себе и сайту.

В том же месяце в Швеции началось следствие против Ассанжа по заявлению двух женщин – 25 и 35 лет. Они сообщили полиции, что якобы пострадали от сексуальных притязаний Джулиана Ассанжа. Сам Ассанж отрицает какую-либо причастность к совершению преступлений на сексуальной почве, настаивая на том, что все контакты проходили по взаимному согласию, а женщины подали заявление на него из мести и под влиянием полиции.

Ассанж был допрошен сразу же после заявления пострадавших и не признал себя виновным в каком-либо сексуальном насилии. Предварительное расследование было прекращено, однако вскоре вновь возобновилось.

В ноябре 2010 года суд в Стокгольме выдал ордер на арест Ассанжа по обвинениям в изнасилованиях и домогательствах. 20 ноября он был объявлен Интерполом в международный розыск.

7 декабря Ассанж был арестован лондонской полицией после того, как добровольно явился в полицейский участок. 16 декабря Лондонский Высокий суд выпустил Джулиана Ассанжа из тюрьмы под залог в 240 тысяч фунтов на время рассмотрения экстрадиционного запроса Швеции.

19 июня 2012 года стало известно, что Ассанж пришел в посольство Эквадора в Лондоне и обратился к эквадорским властям с заявлением о предоставлении ему политического убежища из-за опасений его экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. С момента подачи заявления Ассанж находится в посольстве Эквадора.

16 августа того же года глава МИД Эквадора заявил, что его страна предоставила Ассанжу политическое убежище.

В сентябре 2014 года Ассанж подал жалобу в рабочую группу ООН по незаконному лишению свободы на Швецию и Великобританию в связи с решением о его задержании.

В феврале 2016 года рабочая группа ООН признала незаконным лишение свободы Джулиана Ассанжа и призвала освободить и выплатить ему компенсацию. Власти Швеции и Великобритании заявили , что не согласны с этим решением. Юридический консультант Ассанжа Мелинда Тейлор заявила, что он не выйдет из здания посольства, поскольку риск его задержания в таких условиях слишком велик.

В августе 2015 года прокуратура Швеции сообщала , что три обвинения из четырех в отношении Ассанжа были сняты за истечением срока давности, до 17 августа 2020 года Ассанж будет подозреваться только по одному пункту, который касается изнасилования с менее отягчающими обстоятельствами.

Защита основателя WikiLeaks настаивает на том, что все обвинения против их клиента носят заказной и политизированный характер, поскольку Ассанж своей деятельностью, в частности публикацией закрытых дипломатических переписок, навлек на себя гнев многих государств, особенно США.

В конце 2015 года между Швецией и Эквадором вступил в силу двусторонний договор по правовому содействию, который позволяет допросить укрывающегося на территории посольства основателя WikiLeaks.

19 мая 2017 года стало известно, что прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа, подозреваемого в изнасиловании в 2010 году. Полиция Лондона опубликовала заявление, в котором предупредила, что в случае, если Ассанж покинет здание посольства, его снова арестуют на основании по-прежнему действующего ордера, выданного Вестминстерским магистратским судом после того, как основатель скандального сайта 29 июня 2012 года отказался сдаться суду.

В конце марта 2018 года правительство Эквадора лишило Джулиана Ассанжа связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставили под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира.

13 октября 2018 года был введен протокол , определяющий нормы поведения для Ассанжа в посольстве Эквадора, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи. Ассанж подал иск на это решение. В конце октября суд в Эквадоре отказал в удовлетворении иска против вступления в силу документа, в декабре 2018 года суд также отклонил апелляцию Ассанжа об отмене ограничительных мер.

В декабре 2018 года Ассанж заявил, что в здании посольства, где он скрывается, ведется слежка

В конце октября 2018 года Ассанж сообщал , что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства и передать США. По его словам, для этого ищется предлог.

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил , что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.

16 ноября 2018 года газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила , что американский минюст готовится предъявить обвинения основателю сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу и рассчитывает, что его можно будет судить в США. По данным издания, на протяжении последнего года прокуроры обсуждали ряд возможных обвинений против Ассанжа.

В свою очередь, газета Washington Post со ссылкой на судебные документы сообщила , что Генеральная прокуратура США уже предъявила обвинения Джулиану Ассанжу.

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу, однако именно страх тюремного заключения и выдачи в США вынудил журналиста укрыться в 2012 году в посольстве Эквадора в Лондоне.

В январе 2019 года суд в США отказался раскрыть суть уголовных обвинений против Ассанжа.

10 января 2019 года министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия заявил , что для Джулиана Ассанжа предпочтительным вариантом было бы сдаться властям.

2 апреля 2019 года президент Эквадора Ленин Морено заявил , что его страна защищает жизнь Джулиана Ассанжа, хотя тот нарушает достигнутое соглашение об условиях пребывания в посольстве страны в Лондоне. Морено также заверил, что поиск решения проблемы Ассанжа в части его пребывания в посольстве продолжается и "выход будет найден в короткий срок".

11 апреля Эквадор отказал Ассанжу в дипломатическом убежище. Согласно заявлению президента страны Ленина Морено, опубликованному в Twitter, это решение было принято "из-за неоднократных нарушений международных конвенций и протокола (о пребывании – ред.)". Эквадорские власти также приостановили гражданство Ассанжа.

Полиция Лондона арестовала Ассанжа по ордеру, выданному Вестминстерским магистратским судом от 29 июня 2012 года за непоявление в суде.

Позднее лондонская полиция заявила , что Джулиан Ассанж арестован также по запросу властей США, в соответствии с ордером на экстрадицию.

По заявлению американского Минюста, в Соединенных Штатах Ассанж обвиняется в сговоре с информатором Челси Мэннинг (в прошлом Брэдли Мэннинг) с целью взлома компьютеров минобороны США для получения доступа к секретной информации.

Позднее стало известно, что власти США предъявили основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже. Минюст уточнил, что США обвиняют Ассанжа в одном из крупнейших в истории раскрытий секретной информации. Ассанжу в общей сложности грозит в США до 175 лет лишения свободы после предъявления новых обвинений.

В день ареста Джулиан Ассанж был доставлен в Вестминстерский магистратский суд в британской столице. Суд признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и назначил следующие слушания по его делу на 2 мая. Суд также обязал США представить все документы по экстрадиции Ассанжа до 12 июня.

Ассанж обвинения в отказе сдаться полиции не признал.

1 мая суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий выхода под залог.

2 мая в Вестминстерском магистратском суде прошло первое заседание , касающееся запроса о выдаче США Ассанжа. Его не привезли в суд и на вопросы судьи он отвечал по видеосвязи из тюрьмы. Ассанж сделал лишь одно заявление – сказал, что отказывается сдаваться США, не признает вины, так как занимается журналистикой. К настоящему времени по делу об экстрадиции прошло несколько судебных заседаний, которые носили технический характер . На время рассмотрения дела Ассанж будет находиться под стражей . До 14 декабря американская сторона должна представить доводы по делу об экстрадиции. Защита Ассанжа должна подготовить возражения на эти доводы до 22 января 2020 года. Основные слушания, как ожидается, начнутся в конце февраля 2020 года. Суд должен будет установить наличие или отсутствие факторов, препятствующих экстрадиции.

После ареста Джулиана Ассанжа шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks, подозреваемого в преступлениях на сексуальной почве.

Срок давности по делу истекал в середине августа 2019 года.

20 мая стало известно, что шведская прокуратура запросила у суда ордер на арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

3 июня Окружной суд Уппсалы отказал прокуратуре в аресте основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Заседание проходило за закрытыми дверями. Прокурор Ева-Мари Перссон требовала ареста Ассанжа, чтобы запросить его экстрадицию из Великобритании. Она заявила, что расследование будет продолжаться несмотря на решение суда.

Адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэлльссон заявил , что его подзащитный может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, ему нечего скрывать.

19 ноября стало известно, что власти Швеции прекратили расследование по делу Джулиана Ассанжа об изнасиловании. Прокурор Ева-Мари Перссон заявила, что в ходе дополнительного разбирательства, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны.