Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T15:24Z
https://ria.ru/20190913/1558666250.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155541/94/1555419470_0:70:587:400_1036x0_80_0_0_aa659689a20928d5e463e24a00595e77.jpg
РИА Новости

Ассанж останется в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции

15:24 13.09.2019
967
© Ruptly / Перейти в фотобанкОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
© Ruptly
Перейти в фотобанк
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж останется в заключении на время рассмотрения дела о его экстрадиции, постановил магистратский суд лондонского района Вестминстер.
В апреле Ассанж был помещен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. Одновременно суд рассматривает запрос США о его экстрадиции, слушания по этому делу по существу пройдут 25 февраля. Ранее защита сообщала, что основатель Wikileaks может быть выпущен из тюрьмы 22 сентября, после отбытия половины срока.
Участница акции в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне. Архивное фото
16 июля, 02:10РИА Новости
В Британии пообещали не высылать Ассанжа в страны, где есть смертная казнь
"Вы предстали перед судом сегодня потому, что срок вашего заключения подходит к концу. Когда это произойдет, вы превратитесь из отбывающего наказание заключенного в человека, которому грозит экстрадиция. Я считаю, что у меня есть существенные основания для уверенности в том, что, если я вас освобожу, вы вновь скроетесь", - сказала, вынося решение в пятницу, окружной судья Ванесса Барайтсер.
По ее словам, защита не подала прошений об освобождении под залог.
"Я дала вашему адвокату возможность подать прошение об освобождении под залог от вашего имени, но она отказалась это делать. Возможно, по причине истории с побегом при рассмотрении вашего дела", - добавила судья.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в тюрьме Белмарш в Лондоне
3 июля, 10:07РИА Новости
Отец Ассанжа рассказал о состоянии сына
В процессе по делу об экстрадиции 18 октября сторона защиты должна будет представить суду экспертные заключения и фактическую базу. Через три дня, 21 октября, состоятся технические слушания по повестке основного процесса. До 14 декабря американская сторона должна представить доводы по делу об экстрадиции. Защита Ассанжа должна подготовить возражения на эти доводы до 22 января 2020 года. Основные слушания, как ожидается, начнутся в конце февраля. Суд должен будет установить наличие или отсутствие факторов, препятствующих экстрадиции.
После вынесения судебного решения дело отправится на рассмотрение к министру внутренних дел, у того будет два месяца на то, чтобы принять окончательное решение, но этот срок может при необходимости продлеваться. Адвокаты основателя Wikileaks говорят о том, что процесс может затянуться на годы.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Участница акции в поддержку основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне
27 июня, 19:30РИА Новости
Ассанжу не дают подготовиться к защите в суде, заявили в ООН
001140
Обсудить 0
Джулиан АссанжШвецияЛондонСШАДело против основателя WikiLeaks Джулиана АссанжаВ мире
Рекомендуем
Майк Гроуз, Роджер Тейлор, Фредди Меркьюри и Брайан Мэй. 1970
Песни Queen и Nirvana вошли в культурный норматив школьника
РИА
Новости
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
Бывшего инспектора ГИБДД будут судить после гибели водителя под Воронежем
Социальная сеть Фейсбук
В Facebook назвали ошибкой блокировку аккаунта Маргариты Симоньян
Празднование Дня города на бульварах столицы
Российские и зарубежные циркачи выступят на бульварах столицы
Лента
новостей
Владимир Путин и премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху во время встречи в Еврейском музее и центре толерантности. 29 января 2018
Межгосударственные отношения России и Израиля
Работы по расчистке завалов на месте взрыва жилого дома на Каширском шоссе в Москве
Взрыв жилого дома на Каширском шоссе в Москве (1999)
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Террористический акт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке
Террористический акт в США 11 сентября 2001 года
Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна у здания суда общей юрисдикции в Ереване
В Ереване у здания суда собрались сторонники и противники Кочаряна
Национальный мемориал и музей 11 сентября в Нью-Йорке
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
Здание центральной избирательной комиссии Украины в Киеве
Центральная избирательная комиссия Украины
Город Аден, Йемен
Йемен потребовал от ОАЭ вывести войска с комплекса по производству СПГ
Владимир Спиваков. Благотворительный концерт Признание в любви
Биография Владимира Спивакова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния