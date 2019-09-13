Ассанж останется в тюрьме на время рассмотрения дела об экстрадиции

ЛОНДОН, 13 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж останется в заключении на время рассмотрения дела о его экстрадиции, постановил магистратский суд лондонского района Вестминстер.

В апреле Ассанж был помещен в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог. Одновременно суд рассматривает запрос США о его экстрадиции, слушания по этому делу по существу пройдут 25 февраля. Ранее защита сообщала, что основатель Wikileaks может быть выпущен из тюрьмы 22 сентября, после отбытия половины срока.

"Вы предстали перед судом сегодня потому, что срок вашего заключения подходит к концу. Когда это произойдет, вы превратитесь из отбывающего наказание заключенного в человека, которому грозит экстрадиция. Я считаю, что у меня есть существенные основания для уверенности в том, что, если я вас освобожу, вы вновь скроетесь", - сказала, вынося решение в пятницу, окружной судья Ванесса Барайтсер.

По ее словам, защита не подала прошений об освобождении под залог.

"Я дала вашему адвокату возможность подать прошение об освобождении под залог от вашего имени, но она отказалась это делать. Возможно, по причине истории с побегом при рассмотрении вашего дела", - добавила судья.

В процессе по делу об экстрадиции 18 октября сторона защиты должна будет представить суду экспертные заключения и фактическую базу. Через три дня, 21 октября, состоятся технические слушания по повестке основного процесса. До 14 декабря американская сторона должна представить доводы по делу об экстрадиции. Защита Ассанжа должна подготовить возражения на эти доводы до 22 января 2020 года. Основные слушания, как ожидается, начнутся в конце февраля. Суд должен будет установить наличие или отсутствие факторов, препятствующих экстрадиции.

После вынесения судебного решения дело отправится на рассмотрение к министру внутренних дел, у того будет два месяца на то, чтобы принять окончательное решение, но этот срок может при необходимости продлеваться. Адвокаты основателя Wikileaks говорят о том, что процесс может затянуться на годы.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.