Адвокат допустил возможность сотрудничества Ассанжа со следствием в Швеции

УППСАЛА (Швеция), 3 июн - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, ему нечего скрывать, заявил адвокат Ассанжа Пер Самуэлльссон.

"Это очень большой вопрос, мы должны решать это шаг за шагом. Очень важно, что сегодня шведский суд решил не арестовывать Ассанжа. Потому что нет необходимости привозить его сюда, потому что они могут отказаться от обвинений снова. Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу", - заявил адвокат, отвечая на вопрос РИА Новости.

"Следующий шаг - поговорить с юристами в Великобритании, возможно, снова поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле. Чтобы посмотреть, что мы можем сделать дальше", - добавил Пер Самуэлльссон.