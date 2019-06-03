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РИА Новости

Адвокат допустил возможность сотрудничества Ассанжа со следствием в Швеции

Вчера, 17:35
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© AFP 2019 / Daniel Leal-OlivasОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде
© AFP 2019 / Daniel Leal-Olivas
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в лондонском суде. Архивное фото
УППСАЛА (Швеция), 3 июн - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж может приехать в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, ему нечего скрывать, заявил адвокат Ассанжа Пер Самуэлльссон.
"Это очень большой вопрос, мы должны решать это шаг за шагом. Очень важно, что сегодня шведский суд решил не арестовывать Ассанжа. Потому что нет необходимости привозить его сюда, потому что они могут отказаться от обвинений снова. Очень возможно, что он приедет в Швецию, чтобы сотрудничать со следствием, потому что ему нечего скрывать по этому делу", - заявил адвокат, отвечая на вопрос РИА Новости.
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"Следующий шаг - поговорить с юристами в Великобритании, возможно, снова поехать в Великобританию и обсудить эту новую ситуацию в деле. Чтобы посмотреть, что мы можем сделать дальше", - добавил Пер Самуэлльссон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Вскоре после этого прокуратура Швеции заявила о возобновлении следствия в отношении Ассанжа.
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