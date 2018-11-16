Генпрокуратура США предъявила обвинения Ассанжу, сообщила WikiLeaks

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура США уже предъявила обвинения Джулиану Ассанжу, сообщила WikiLeaks в Twitter.

SCOOP: US Department of Justice "accidentally" reveals existence of sealed charges (or a draft for them) against WikiLeaks' publisher Julian Assange in apparent cut-and-paste error in an unrelated case also at the Eastern District of Virginia. https://t.co/wrjlAbXk5Z pic.twitter.com/4UlB0c1SAX — WikiLeaks (@wikileaks) 16 ноября 2018 г.

​Ранее СМИ писали, что американский Минюст готовится предъявить обвинения основателю WikiLeaks и рассчитывает, что его можно будет судить в Штатах.

Об обвинениях стало известно после того, как помощник американского генпрокурора Келлен С. Дуайер "случайно" обнародовал документ, не связанный непосредственно с делом Ассанжа.

В нем, в частности, говорилось, что в связи со "сложной личностью обвиняемого и публичностью, которая окружает это дело, не существует другой процедуры, которая может сохранить конфиденциальным тот факт, что Ассанжу уже были предъявлены обвинения".

Власти США ранее не подтверждали и не опровергали наличие каких-либо судебных претензий к Ассанжу.

Опасения Ассанжа

Джулиан Ассанж укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Новый президент Эквадора Ленин Морено заявлял, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права.

В конце октября Ассанж заявил, что власти Эквадора хотят выдворить его из посольства и передать США. По его словам, для этого ищется предлог.

После того как посольство Эквадора составило для него регламент поведения, регулирующий порядок визитов, общения с внешним миром и оказания медицинской помощи, Ассанж подал на правительство республики в суд.

Основатель WikiLeaks не согласился с выдвинутыми ему условиями и обвинил Кито в "ограничении доступа к внешнему миру". Эквадорский суд Ассанжу в иске о защите его прав как беженца отказал.

Генпрокурор Эквадора Иньиго Сальвадор Креспо объявил о двух возможных вариантах развития ситуации. По его словам, Ассанж "мог сдаться британским властям под гарантии, которые получило эквадорское государство, на срок не более шести месяцев и при условии невыдачи никакой другой стране, либо он мог продолжать оставаться в посольстве Эквадора в Лондоне при соблюдении определенных правил".

Адвокат Ассанжа Карлос Поведа заявил, что его клиент готов сдаться британским властям, если те гарантируют, что он не будет экстрадирован.