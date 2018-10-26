Ассанж отказался следовать регламенту поведения властей Эквадора, пишут СМИ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж отказывается соблюдать составленный Эквадором протокол с правилами поведения, которые он должен соблюдать для дальнейшего пребывания в эквадорском посольстве в Лондоне, передает агентство EFE со ссылкой на знакомые с ситуацией источники в эквадорской столице Кито.

Ранее посольство Эквадора в Лондоне составило для Ассанжа регламент поведения и общения, который регулировал порядок визитов, общения с внешним миром и оказания ему медицинской помощи. Новый порядок вступил в действие с 13 октября.

"Сеньор Ассанж не согласился с этим протоколом", — сообщил собеседник агентства, который добавил, что основатель WikiLeaks в знак протеста не хочет получать пароли для пользования интернетом.

На прошлой неделе сообщалось, что Ассанж подал иск против руководства Эквадора за нарушение его основных прав и свобод, а также "ограничение доступа к внешнему миру".

Ассанж с 2012 года укрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. Он попросил о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks. Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж может покинуть посольство страны в Лондоне в любой момент, если будут соблюдены его права. Морено отмечал, что хочет найти выход из ситуации с Ассанжем "без проблем для своей страны", для чего идут консультации с британскими властями и представителями основателя WikiLeaks. Глава МИД Эквадора отмечал, что проблему с Ассанжем нужно решить — тот не может вечно находиться в убежище.