ЧП и взрывы на военных складах, полигонах и заводах в мире в 2019 году

15 ноября на арсенале в Балаклее Харьковской области Украины прогремело около 20 взрывов. ЧП произошло на территории технической базы, где в специально оборудованном котловане уничтожают боеприпасы, которые нельзя перевозить. В результате взрывов погибли двое военных, еще четверо (двое военнослужащих и два работниках Вооруженных сил) пострадали.
14 ноября на военном вещевом складе в Винницкой области произошел пожар. Огнем было уничтожено имущество, которое хранилось в здании, предварительная сумма ущерба составила 10,5 миллиона гривен (около 432 тысячи долларов). Причиной возгорания было названо короткое замыкание электропроводки.
11 ноября на складах боеприпасов в Калиновке Винницкой области Украины произошли шесть взрывов. В результате ЧП никто не пострадал.
14 октября пожар произошел на складе боеприпасов в округе аль-Мадаин в иракской провинции Багдад. Ранения получили шесть человек. Причиной ЧП стали плохие условия хранения боеприпасов.
27 сентября в болгарском городе Русе загорелся завод "Дунарит", специализирующийся на выпуске продукции военного назначения. Все сотрудники были эвакуированы. Возгорание произошло на складе авиационных бомб и артиллерийских снарядов. О взрывах на объекте не сообщалось. 30 сентября завод возобновил работу (РИА Новости, 30 сентября 2019, 15:12).
21 сентября в Казахстане в ходе плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 километрах от города Арысь) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 военнослужащих получили осколочные ранения, они были госпитализированы в полевой госпиталь министерства обороны Казахстана.
13 сентября лесной пожар возник на территории военного полигона в Черниговской области Украины. Площадь возгорания составила десять гектар.
12 сентября в районе Гирне (Кирения) на Северном Кипре на складе боеприпасов произошла серия взрывов, из-за которых начался пожар. Пострадали 12 человек.
8 августа на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов. Еще три представителя саровского ядерного центра получили ранения.
5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края произошли пожар со взрывами. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. По информации краевого территориального центра медицины катастроф, общее количество пострадавших составило 40 человек. Один человек погиб на месте в первый день. За материальной помощью после взрывов обратились более 1,4 тысячи человек.
20 июля двое военнослужащих пострадали в результате подрыва гранаты на учебном полигоне в Мангистауской области Казахстана.
24 июня на одном из арсеналов, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области Казахстана, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Власти объявили в городе Арысь с населением 44,3 тысячи человек режим ЧС, жителей эвакуировали. В результате происшествия три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Пострадали более 160 человек, 89 из них госпитализировали.
19 июня склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших не было. Боеприпасов и взрывчатых веществ на нем не было.
15 июня из-за перекинувшегося с горящих сухих растений пламени произошел взрыв на территории армейского склада с боеприпасами в пригороде Дамаска Машруа ад-Думмар (Сирия).
1 июня в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. В результате ЧП пострадали 116 человек, погибших не было. В Дзержинске и населенном пункте Пыра было повреждено остекление почти 800 зданий, в том числе девяти объектов здравоохранения и 32 школ. Кроме того, в Пыре было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов, в которых проживают более 1,87 тысячи человек.
6 мая один военнослужащий НАТО погиб и двое получили ранения в результате взрыва мины на латвийской военной базе в Адажи. Военнослужащие албанского контингента в Латвии занимались нейтрализацией боеприпасов. Военная база и полигон в Адажи используются военнослужащими Латвии и НАТО для проведения учений.
4 мая в Свердловской области при взрыве на полигоне погиб военнослужащий, еще четверо пострадали. Военные нарушили правила безопасности и разожгли костер, в результате подорвался боеприпас.
26 апреля в Красноярске произошел пожар на оборонном заводе "Красмаш". Возгорание произошло на складе готовой продукции расположенного на территории "Красмаша" завода по производству холодильников "Бирюса".
Площадь пожара составила пять тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли.
4 апреля произошел взрыв в цеху по производству взрывчатых веществ на заводе "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области. В результате здание цеха размером 15 на 12 метров полностью разрушилось, начался пожар. Площадь горения составила 150 квадратных метров. Пострадавших не было.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости