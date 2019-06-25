Число погибших при взрывах на юге Казахстана выросло до двух человек

Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

© Стоп-кадр видео очевидца Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 25 июн — РИА Новости. Число погибших в результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана выросло до двух человек, сообщил премьер-министр страны Аскар Мамин.

"Один гражданский и один военнослужащий", — сказал он на заседании правительства.

Накануне на одном из арсеналов, расположенных рядом с городом Арысь в Туркестанской области, вспыхнул пожар. После этого начали взрываться боеприпасы. Власти объявили в городе с населением 44,3 тысячи человек режим ЧС, жителей эвакуировали.

По последним данным, пострадали более 160 человек, 89 из них госпитализировали.