Власти Казахстана рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Арыси

НУР-СУЛТАН, 2 июл - РИА Новости. Более 50 человек, пострадавших в результате взрывов на арсенале воинской части на юге Казахстана, получают лечение, сообщил во вторник председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.

Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.