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РИА Новости

Власти Казахстана рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Арыси

08:47
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© Стоп-кадр видео очевидцаПожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
© Стоп-кадр видео очевидца
НУР-СУЛТАН, 2 июл - РИА Новости. Более 50 человек, пострадавших в результате взрывов на арсенале воинской части на юге Казахстана, получают лечение, сообщил во вторник председатель комитета по ЧС МВД республики Владимир Беккер.
Ранее пресс-служба минобороны Казахстана сообщила, что на арсенале рядом с населенным пунктом Арысь, где проживают 44,3 тысячи человек, утром 24 июня произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. Три человека, среди которых два военнослужащих, погибли. Жителей города эвакуировали и разрешили вернуться в субботу, 29 июня, после завершения очистки города от боеприпасов и их фрагментов.
Астана
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"В результате данного ЧП пострадали 57 человек, трое из которых погибли, 54 получили различные травмы и сегодня находятся на излечении. В целом же за медицинской помощью обратились порядка 409 человек", - сказал Беккер на пресс-конференции.
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