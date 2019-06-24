Президент Казахстана поручил выяснить причины инцидента в воинской части

НУР-СУЛТАН, 24 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил выяснить причины инцидента на складе воинской части на юге страны и обеспечить безопасность местных жителей.

Ранее пресс-служба министерства обороны сообщила, что на одном из арсеналов, расположенном рядом с населённым пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Началась эвакуация населения из домов, расположенных возле воинской части.

"Поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму (главе - ред.) Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий разрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь. Необходимо обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов", - написал Токаев на своей станице в Twitter

В свою очередь, в министерстве обороны Казахстана сообщили, что глава ведомства генерал-майор Нурлан Ермекбаев вылетел к месту происшествия, чтобы лично разобраться в произошедшем и принять меры.