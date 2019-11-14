В Винницкой области произошел пожар на военном складе

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Пожар произошел на военном вещевом складе в Пожар произошел на военном вещевом складе в Винницкой области , возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба военной прокуратуры центрального региона Украины.

По данным пресс-службы, пожар произошел в среду вечером в металлическом ангаре вещевого склада на территории воинской части в Винницкой области.

"Огнем уничтожено имущество, которое хранилось в здании: около 1,1 тысячи кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1,5 тысячи спальных мешков, 100 полевых палаток, более тысячи единиц полевой формы, 1,4 тысячи костюмов защиты от воды и прочее. Предварительная сумма ущерба - 10,5 миллиона гривен (около 432 тысячи долларов). Данных о пострадавших или погибших нет… Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.