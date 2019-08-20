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РИА Новости

После ЧП под Ачинском за помощью обратились почти полторы тысячи человек

12:11 20.08.2019
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© РИА Новости / Даниил Сидоров / Перейти в фотобанкЛюди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
Люди, эвакуированные за пределы 15-километровой зоны от места взрывов и пожара на военном складе под Ачинском
© РИА Новости / Даниил Сидоров
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КРАСНОЯРСК, 20 авг - РИА Новости. Более 1,4 тысячи человек обратились за материальной помощью после взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщает пресс-служба администрации района.
"Более 1,4 тысячи человек, пострадавших от взрывов на военном арсенале в Каменке, обратились за материальной помощью... По информации управления социальной защиты населения администрации района, на сегодня сформировано и направлено в краевое министерство соцполитики более 1150 пакетов документов на предоставление единовременных выплат на общую сумму более 11 миллионов 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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