После ЧП под Ачинском за помощью обратились почти полторы тысячи человек

"Более 1,4 тысячи человек, пострадавших от взрывов на военном арсенале в Каменке, обратились за материальной помощью... По информации управления социальной защиты населения администрации района, на сегодня сформировано и направлено в краевое министерство соцполитики более 1150 пакетов документов на предоставление единовременных выплат на общую сумму более 11 миллионов 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, пожар тушили около суток. Из 20-километровой зоны вокруг места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Вскоре людям разрешили возвращаться домой, но вечером 9 августа прогремели новые взрывы. Население Каменки в количестве более 1200 человек было эвакуировано. Людей разместили в пункте временного размещения. Большая часть устроилась у родственников. По данным Минобороны, повторную детонацию зарядов вызвало попадание молнии, поскольку в ходе первого ЧП на складе сломался молниеотвод. Причина же первого пожара пока не ясна.