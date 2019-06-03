Взрыв на заводе в Дзержинске повредил остекление почти 800 зданий

МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Остекление почти 800 зданий, в том числе девяти объектов здравоохранения и 32 школ, повреждено, по уточненным данным, в городе Дзержинск Нижегородской области и населенном пункте Пыра при взрывах на заводе "Кристалл", сообщил РИА Новости в понедельник представитель экстренных служб региона.
"По итогам работы оценочных комиссий, в результате трех взрывов в Дзержинске и Пыре повреждены более 2,29 тысячи окон в 789 зданиях", — сказал собеседник агентства, добавив, что работа комиссий по оценке ущерба продолжается.
Он уточнил, что при взрывах повреждено остекление в 628 жилых домах, 32 школах, 55 детских садах, 15 объектах культуры, десяти спортивных объектах, девяти объектах здравоохранения, пяти промышленных объектах, 30 объектах торговли, а также в пяти пожарно-спасательных частях. Кроме того, в Пыре было нарушено энергоснабжение 687 жилых домов, в которых проживают более 1,87 тысячи человек.
Днем в субботу в цехе по производству тротила в ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составила 800 квадратных метров на объектах завода и 400 квадратных метров в прилегающем лесном массиве. Сведений о погибших нет. По последним данным, число пострадавших в результате серии взрывов увеличилось до 116 человек, в лечебных учреждениях находится 17 человек, один из них в тяжелом состоянии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов".