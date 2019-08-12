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РИА Новости

В Сарове простились с погибшими сотрудниками ядерного центра "Росатома"

16:22, 12 августа 2019
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© Фото : администрация города СароваПрощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
Прощание с сотрудниками Ядерного центра Алексеем Вьюшиным, Евгением Коратаевым, Вячеславом Липшевым, Сергеем Пичугиным и Владиславом Яновским, погибшими в результате аварии на полигоне ВМФ в Архангельской области. 12 августа 2019
© Фото : администрация города Сарова
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Прощание с пятью погибшими при ЧП в Архангельской области сотрудниками Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) прошло в понедельник в Сарове (Нижегородская область).
Видеозапись траурного митинга размещена на официальном канале саровского телевидения в Youtube. Центральная площадь города была заполнена множеством людей, пришедших отдать дань памяти испытателям-атомщикам. У подножия Дворца культуры в окружении многочисленных венков были установлены гробы с телами погибших.
КПП при въезде на военный полигон Ненокса в Архангельской области
Вчера, 15:27РИА Новости
Подвиг погибших сотрудников "Росатома" войдет в историю, заявил Лихачев
На церемонии прощания выступили директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, первый заместитель руководителя администрации президента РФ, председатель наблюдательного совета госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко, генеральный директор Росатома Алексей Лихачев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам Костюкова, испытатели оборонной техники, создаваемой в атомной отрасли, - это "самые талантливые и самоотверженные люди". "Сегодня, провожая в последний путь наших товарищей, мы вспоминаем о том, с каким энтузиазмом они готовились к реализации этой задачи. Стенды, тренировки, аттестации, обсуждения - казалось бы, все было предусмотрено. Но трагическое стечение различных обстоятельств привело к этой трагедии. Пять наших товарищей до последнего боролись за выправление ситуации с тем, чтобы она пошла по заданному сценарию. К сожалению, это не удалось. И это привносит особую боль", - сказал директор ВНИИЭФ.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Вчера, 15:31РИА Новости
Погибших сотрудников Росатома представили к государственным наградам
"Мы сегодня преклоняемся перед мужеством и героизмом этих людей, истинных защитников Отечества. Мы сегодня преклоняемся перед родными и близкими, родителями, женами, детьми, потому что их трудом были воспитаны эти выдающиеся качества патриотизма, чувства долга и выполнения задачи", - добавил Костюков.
Телеграммы соболезнования в адрес РФЯЦ-ВНИИЭФ поступили от Минобороны РФ, оборонных предприятий ракетно-космической отрасли, главы Российской академии наук, сообщил директор ядерного центра.
Погибшие испытатели были погребены с воинскими почестями на аллее почетных захоронений городского кладбища Сарова. В последний путь их проводили под государственный гимн России. Почетный караул произвел из карабинов залпы траурного салюта.
Прощание с сотрудниками ядерного центра погибшими в Архангельской области во время испытаний
11 августа, 16:09РИА Новости
В Сарове объявили траур по погибшим сотрудникам ядерного центра
На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки 8 августа произошел взрыв с возгоранием. Росатом сообщил о гибели пяти своих специалистов, это сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин, Евгений Коратаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский. Они представлены к государственным наградам. Ещё три представителя саровского ядерного центра получили ранения.
В Сарове в воскресенье был объявлен двухдневный траур в связи с гибелью пятерых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Владислав Яновский
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Владислав Яновский
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Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Владислав Яновский
© Фото : Росатом
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Пичугин
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Пичугин
2 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Пичугин
© Фото : Росатом
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Липшев
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Липшев
3 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Липшев
© Фото : Росатом
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Коратаев
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Коратаев
4 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Коратаев
© Фото : Росатом
© Фото : РосатомСотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин
5 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин
© Фото : Росатом
1 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Владислав Яновский
© Фото : Росатом
2 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Пичугин
© Фото : Росатом
3 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Липшев
© Фото : Росатом
4 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Евгений Коратаев
© Фото : Росатом
5 из 5
Сотрудник РФЯЦ-ВНИИЭФ Алексей Вьюшин
© Фото : Росатом
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Российская академия наукРосатомНижегородская областьРоссияОбщество
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