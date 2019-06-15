На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв

Ранее телеканал передал со ссылкой на своих корреспондентов, что в Дамаске слышен сильный взрыв. После этого сирийское телевидение уточнило, что взрыв произошел на территории с военными объектами в пригороде Машруа ад-Думмар к западу от столицы Сирии.