На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв

ДОХА, 15 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в пригороде Дамаска Машруа ад-Думмар, он произошел на территории армейского склада с боеприпасами из-за перекинувшегося с горящих сухих растений пламени, сообщил в субботу военный источник государственному телевидению Сирии.
Ранее телеканал передал со ссылкой на своих корреспондентов, что в Дамаске слышен сильный взрыв. После этого сирийское телевидение уточнило, что взрыв произошел на территории с военными объектами в пригороде Машруа ад-Думмар к западу от столицы Сирии.
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