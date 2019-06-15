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РИА Новости
Война в Сирии

На территории военного склада в пригороде Дамаска произошел взрыв

Вчера, 19:24
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкДамаск
Дамаск
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Дамаск. Архивное фото
ДОХА, 15 июн - РИА Новости. Взрыв произошел в пригороде Дамаска Машруа ад-Думмар, он произошел на территории армейского склада с боеприпасами из-за перекинувшегося с горящих сухих растений пламени, сообщил в субботу военный источник государственному телевидению Сирии.
Ранее телеканал передал со ссылкой на своих корреспондентов, что в Дамаске слышен сильный взрыв. После этого сирийское телевидение уточнило, что взрыв произошел на территории с военными объектами в пригороде Машруа ад-Думмар к западу от столицы Сирии.
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Война в СирииСирия
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