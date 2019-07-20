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РИА Новости

В Казахстане при взрыве на полигоне пострадали двое военнослужащих

Вчера, 16:31
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НУР-СУЛТАН, 20 июл - РИА Новости. Двое военнослужащих в Казахстане пострадали в результате подрыва гранаты на учебном полигоне, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"В Мангистауской области военнослужащие срочной службы воинской части 99116 Кошелев и Жаманбаев получили травмы в результате подрыва гранаты на учебном полигоне", - говорится в сообщении министерства.
По данным ведомства, компетентными органами проводится расследование. "На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной версии, травмы были получены в результате нарушения военнослужащим мер безопасности", - проинформировали в министерстве.
По поручению министра обороны в воскресенье планируется транспортировка одного из военнослужащих на военном борту в Нур-Султан.
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