При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. При взрывах на арсенале в При взрывах на арсенале в Балаклее (Харьковская область) погибли двое украинских военных, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ

"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении пресс-службы в фейсбуке

Пострадали пять человек. В Генштабе отметили, что один военный находится в тяжелом состоянии, один — средней степени тяжести, трое — легкой степени тяжести.

Как сообщал Генштаб, на Балаклейском арсенале прогремело около 20 взрывов. Это произошло на территории технической базы, где в специально оборудованном котловане уничтожают боеприпасы, которые нельзя перевозить.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по Харьковской области рассказали, что спасатели получили сообщение о взрывах и выехали на место, но их туда не пустили, потому что это территория военной базы.

В Генштабе ВСУ утверждают, что ситуация контролируемая, с 15:13 по местному времени (16:13 мск) новых взрывов не зафиксировано.

Это не первое ЧП на арсенале в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года там начался пожар, один человек погиб, еще пять пострадали. После инцидента боеприпасы на этом складе решили разминировать.

Год спустя, в мае 2018-го, на складе в Балаклее снова начался пожар и стали взрываться боеприпасы. Тогда никто не пострадал. Как заявляли в Минобороны, пожар мог произойти из-за возгорания сухой травы или работы пожарного танка.