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РИА Новости

При взрывах на арсенале в Балаклее погибли двое украинских военных

17:44 15.11.2019 (обновлено: 23:18 15.11.2019)
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© Фото : страница @XAPKIB в TwitterВзрывы в городе Балаклея Харьковской области
Взрывы в городе Балаклея Харьковской области
© Фото : страница @XAPKIB в Twitter
КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости. При взрывах на арсенале в Балаклее (Харьковская область) погибли двое украинских военных, сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.
"По уточненной информации от дежурного Центральной артиллерийской базы обеспечения боеприпасами, к сожалению, двое военных саперов получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении пресс-службы в фейсбуке.
Пострадали пять человек. В Генштабе отметили, что один военный находится в тяжелом состоянии, один — средней степени тяжести, трое — легкой степени тяжести.
Как сообщал Генштаб, на Балаклейском арсенале прогремело около 20 взрывов. Это произошло на территории технической базы, где в специально оборудованном котловане уничтожают боеприпасы, которые нельзя перевозить.
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В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям по Харьковской области рассказали, что спасатели получили сообщение о взрывах и выехали на место, но их туда не пустили, потому что это территория военной базы.
В Генштабе ВСУ утверждают, что ситуация контролируемая, с 15:13 по местному времени (16:13 мск) новых взрывов не зафиксировано.
Это не первое ЧП на арсенале в Балаклее. В ночь на 23 марта 2017 года там начался пожар, один человек погиб, еще пять пострадали. После инцидента боеприпасы на этом складе решили разминировать.
Год спустя, в мае 2018-го, на складе в Балаклее снова начался пожар и стали взрываться боеприпасы. Тогда никто не пострадал. Как заявляли в Минобороны, пожар мог произойти из-за возгорания сухой травы или работы пожарного танка.
Кроме того, в сентябре 2017 года произошел пожар на арсенале в поселке Калиновка Винницкой области. Было эвакуировано почти 30 тысяч человек, пострадали двое. А в октябре 2018-го прогремел взрыв на военном складе в Ичне Черниговской области, там пострадавших не было.
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250761158419
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Ситуация на УкраинеБалаклеяВооруженные силы УкраиныВ мире
Популярные комментарии
Вот и думай про присказку "🐒 с гранатой"
15 ноября, 17:57
СЮСергей Юрченко
80184001
Ребята погибли , а кто то радуется..((((
15 ноября, 18:36
Губернатор о.Борнео
145404017
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