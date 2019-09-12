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РИА Новости

На севере Кипра 12 человек пострадали при взрывах на складе боеприпасов

14:35 12.09.2019
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© РИА Новости / Виктория ВиатрисСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Виктория Виатрис
Скорая помощь. Архивное фото
АНКАРА, 12 сен – РИА Новости. Двенадцать человек получили легкие ранения при взрывах на складе боеприпасов на севере Кипра, заявил премьер-министр непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар.
Как ранее сообщило Минобороны Турции, пожар после серии взрывов на складе боеприпасов в районе Гирне (Кирении) на Северном Кипре локализован, жертв нет, начато расследование происшествия.
"По данным министерства здравоохранения, 12 человек были доставлены в больницы, из них девятерым помощь была оказана амбулаторно, и они уже отправлены домой. Еще трое пострадавших пока находятся в больнице, но ожидается, что в течение ближайших часов их выпишут", - цитирует Татара турецкий телеканал TRT.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года. В 1983 году на севере острова была провозглашена "Турецкая республика Северного Кипра", непризнанная мировым сообществом. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. После провала очередного раунда в 2017 году стороны ведут консультации об их возобновлении.
Турецкие пожарные
Вчера, 10:02РИА Новости
На севере Кипра локализовали пожар после взрывов на складе боеприпасов
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Минобороны ТурцииКипрТурцияООНАнкараВ мире
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