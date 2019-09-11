Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-11T13:58Z
https://ria.ru/20190911/1558568254.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/72043/80/720438060_0:0:2200:1238_1036x0_80_0_0_fe939fb0b720ae280e8f8908bf6bd7f7.jpg
РИА Новости

В Минобороны Украины уточнили число взрывов на складах в Винницкой области

13:55 11.09.2019 (обновлено: 13:58 11.09.2019)
1655
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС Украины / Перейти в фотобанкПожарные машины
Пожарные машины
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС Украины
Перейти в фотобанк
Пожарные машины. Архивное фото
КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Шесть взрывов произошли на складах боеприпасов Минобороны Украины в Винницкой области, сообщила в среду пресс-служба министерства.
Ранее в среду представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что четыре взрыва произошли на складах в Калиновке Винницкой области, в результате никто не пострадал.
"Сегодня около 11.30 (совпадает с мск) дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на указанный участок ранее для дальнейшей утилизации", - сообщила пресс-служба.
Пожарные машины на Украине
9 октября 2018, 09:02Радио
Мнение: взрывы на складах боеприпасов на Украине вызывают вопросыВ Черниговской области произошел взрыв на военном складе, идет эвакуация. В эфире радио Sputnik эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что подобные инциденты происходят на Украине все чаще.
К месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в ВС Украины. Продолжается локализация места возгорания.
По предварительной информации, задымление произошло из-за горения сухой травы.
"Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе Калиновской районной администрации также отметили, что "ситуация на 48 арсенале контролируемая, проходят мероприятия по локализации места возгорания".
571002
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеАлександр МотузяникВинницкая областьКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Дом в Стаффорде, где предположительно проживал бежавший в США Олег Смоленков
Соседи рассказали о семье "агента США" Олега Смоленкова
РИА
Новости
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев подписал документ о прекращении действия нормативных актов СССР
Пожарная машина в США
В США разбился грузовой самолет
Песков прокомментировал заявления на премии GQ по поводу митингов в Москве
Лента
новостей
Журналист и блогер Юрий Дудь, победивший в номинации Лицо с экрана, на церемонии вручения 17-й ежегодной премии Человек года 2019 по версии журнала GQ
Юрий Дудь получил премию GQ "Человек года"
Во Флориде шесть человек пострадали при нападении мужчины с ножом
Военнослужащие армии Украины
Силовики оборудуют позиции около жилых домов, заявили в ЛНР
Вид на Старый город с верхушки церкви Олевисте - самого высокого строения средневековой Европы
Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим для граждан Украины
Британские военные во время учений
Британский генерал заявил об угрозе новой "Большой игры" с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский
Партия Порошенко заблокировала подписание закона об импичменте президента
Министерство иностранных дел Украины
Украина приостановила процесс расторжения соглашений с Россией, пишут СМИ
Участок магистрального газопровода Северный поток в немецком городе Любмин
"Газпром" должен вдвое сократить прокачку газа по OPAL, заявили в Германии
Сотрудники спецподразделения французской полиции
Двое французских министров получили письма с угрозами, сообщили СМИ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
20:01Макрон и Роухани провели телефонные переговоры
19:58Трамп проводит совещание в связи со вспышкой заболеваний от вейпов
19:58Джонсон не видит катастрофы в Brexit без сделки
19:54Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
19:50В России резко снизились цены на iPhone
19:50Ростуризм: ближайшие годы станут прорывными для российской туриндустрии
19:47В "Нафтогазе" пожаловались на миллионные траты на иски против "Газпрома"
19:46Жителя Татарстана осудили за финансовую помощь "Аль-Каиде"*
19:40Воздушная тревога на юге Израиля оказалась ложной
19:39СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
19:32В ВТБ оценили технологию оплаты проезда в московском метро по лицу
19:32На юге Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги
19:25США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35
19:22Эксперт назвал способ выхода из политического кризиса в Венесуэле
19:16Россияне продают места в очередях за iPhone по цене до 500 тысяч рублей
19:15На заседание Совета Госдумы пригласят главу Росавтодора
19:12Германия начала консультации для стабилизации ситуации в Ливии
19:09Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
19:07Премьер Канады объявил о начале предвыборной кампании
19:06На севере Красноярского края опрокинулся автобус
Лента новостейМолния