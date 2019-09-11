В Минобороны Украины уточнили число взрывов на складах в Винницкой области

КИЕВ, 11 сен - РИА Новости. Шесть взрывов произошли на складах боеприпасов Минобороны Украины в Винницкой области, сообщила в среду пресс-служба министерства.

Ранее в среду представитель Минобороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что четыре взрыва произошли на складах в Калиновке Винницкой области, в результате никто не пострадал.

"Сегодня около 11.30 (совпадает с мск) дежурными службами арсенала было зафиксировано задымление на участке подрыва неразорвавшихся боеприпасов технической территории базы хранения вблизи пгт Калиновка Винницкой области. В зоне задымления зафиксировано шесть взрывов боеприпасов, вывезенных на указанный участок ранее для дальнейшей утилизации", - сообщила пресс-служба.

К месту происшествия отбыла оперативная группа во главе с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сейчас на территории арсенала работают специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Национальной полиции и Военной службы правопорядка в ВС Украины. Продолжается локализация места возгорания.

По предварительной информации, задымление произошло из-за горения сухой травы.

"Угроз для военнослужащих и гражданского населения, а также пострадавших нет. Ситуация контролируется", - добавили в пресс-службе.