В Болгарии загорелся оружейный завод "Дунарит"

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Завод "Дунарит", специализирующийся на выпуске продукции военного назначения, загорелся в пятницу в болгарском городе Русе, все сотрудники эвакуированы, сообщений о жертвах или пострадавших нет, сообщает агентство БГНЕС.

Пожарная сигнализация на заводе сработала около 11 утра по местному времени, на место происшествия оперативно были направлены пожарные, сотрудники аварийных служб, медики.

Сообщений о взрыве не поступало.

В расположенных поблизости селе Николаево и городе Мартен предпринимаются меры для эвакуации детей из детских садов и школ.