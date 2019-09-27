В Болгарии загорелся оружейный завод "Дунарит"

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Завод "Дунарит", специализирующийся на выпуске продукции военного назначения, загорелся в пятницу в болгарском городе Русе, все сотрудники эвакуированы, сообщений о жертвах или пострадавших нет, сообщает агентство БГНЕС.
Пожарная сигнализация на заводе сработала около 11 утра по местному времени, на место происшествия оперативно были направлены пожарные, сотрудники аварийных служб, медики.
Сообщений о взрыве не поступало.
В расположенных поблизости селе Николаево и городе Мартен предпринимаются меры для эвакуации детей из детских садов и школ.
"Дунарит" - самый старый оружейный завод Болгарии, он был основан в 1903 году. В июне 2017 года в механическом цехе завода произошел пожар, который удалось оперативно потушить, в том инциденте никто не пострадал.
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