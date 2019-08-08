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РИА Новости

В Архангельской области прогремел взрыв в воинской части, сообщил источник

12:48, 8 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. По предварительной информации, два человека погибли и 15 получили ранения при взрыве в воинской части в Архангельской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
Он уточнил, что ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, обстоятельства выясняются.
В пресс-службе губернатора региона Игоря Орлова РИА Новости сообщили, что он распорядился подготовить санитарную авиацию.
"Больницы Архангельской области готовы к возможному приему пострадавших при инциденте под Нёноксой", — добавил собеседник агентства.
В чем именно заключается этот инцидент, не уточняется.
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Взрыв на полигоне под АрхангельскомАрхангельская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Ну а что это же российская армия, не какое-нибудь нато, Тут то склады взрываются то люди подрываются в мирное время и этим никого не удивишь.
8 августа, 12:50
ХоХочу официально заявить, что
261-14039
Тыловики начинаю подчищать украденное.
8 августа, 12:49
Арсений Понфиленко
32500124
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