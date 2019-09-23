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РИА Новости

В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших при детонации боеприпаса

11:00 23.09.2019
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Трое военнослужащих, пострадавших 21 сентября при детонации фрагмента боеприпаса в Казахстане, находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава министерства обороны республики Нурлан Ермекбаев.
В ходе плановых подрывных работ 21 сентября на территории специально оборудованного полигона (в 60 километрах от города Арысь) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса. В результате 10 военнослужащих получили осколочные ранения, они были госпитализированы в полевой госпиталь министерства обороны Казахстана.
"Состояние троих из них оценивается как тяжелое, состояние одного - средней тяжести и состояние еще шестерых – удовлетворительное. Надеемся, что скоро они смогут вернуться в строй", - сказал Ермекбаев журналистам.
Он отметил, что состоянии всех пострадавших стабильное.
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