В Казахстане рассказали о состоянии пострадавших при детонации боеприпаса

НУР-СУЛТАН, 23 сен - РИА Новости. Трое военнослужащих, пострадавших 21 сентября при детонации фрагмента боеприпаса в Казахстане, находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава министерства обороны республики Нурлан Ермекбаев.

"Состояние троих из них оценивается как тяжелое, состояние одного - средней тяжести и состояние еще шестерых – удовлетворительное. Надеемся, что скоро они смогут вернуться в строй", - сказал Ермекбаев журналистам.