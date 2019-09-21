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РИА Новости

В Казахстане десять военных пострадали при взрыве на полигоне

14:36 21.09.2019 (обновлено: 15:44 21.09.2019)
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© Sputnik / Владислав Воднев Автомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Владислав Воднев
Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 21 сен — РИА Новости. Десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в Казахстане, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
По данным ведомства, инцидент произошел на полигоне, расположенном в 60 километрах от города Арысь. Военные проводили плановые подрывные работы.
Все пострадавшие — контрактники. С осколочными ранениями их доставили в полевой госпиталь Министерства обороны.
Сотрудники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям
11 сентября, 13:02РИА Новости
На Украине прогремело шесть взрывов на складах Минобороны
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