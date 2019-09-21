В Казахстане десять военных пострадали при взрыве на полигоне

НУР-СУЛТАН, 21 сен — РИА Новости. Десять военнослужащих пострадали в результате самопроизвольной детонации фрагмента боеприпаса в Казахстане, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.
По данным ведомства, инцидент произошел на полигоне, расположенном в 60 километрах от города Арысь. Военные проводили плановые подрывные работы.
Все пострадавшие — контрактники. С осколочными ранениями их доставили в полевой госпиталь Министерства обороны.
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