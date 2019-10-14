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РИА Новости

В Ираке при пожаре на складе боеприпасов пострадали не менее шести человек

10:38 14.10.2019
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© AP Photo / Karim KadimКареты скорой помощи в Ираке
Кареты скорой помощи в Ираке
© AP Photo / Karim Kadim
Кареты скорой помощи в Ираке. Архивное фото
МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара, произошедшего на складе боеприпасов в округе аль-Мадаин в иракской провинции Багдад, сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Пожар вспыхнул на складе боеприпасов в районе аль-Джаара в округе аль-Мадаин, что привело к ранению шести человек и причинению материального ущерба", - сказал источник.
Скорая помощь
12 сентября, 14:35РИА Новости
На севере Кипра 12 человек пострадали при взрывах на складе боеприпасов
Он добавил, что возгорание удалось потушить, и подчеркнул, что причиной ЧП стали плохие условия хранения боеприпасов.
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