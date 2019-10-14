В Ираке при пожаре на складе боеприпасов пострадали не менее шести человек

МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. По меньшей мере шесть человек пострадали в результате пожара, произошедшего на складе боеприпасов в округе аль-Мадаин в иракской провинции Багдад, сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Пожар вспыхнул на складе боеприпасов в районе аль-Джаара в округе аль-Мадаин, что привело к ранению шести человек и причинению материального ущерба", - сказал источник.
Он добавил, что возгорание удалось потушить, и подчеркнул, что причиной ЧП стали плохие условия хранения боеприпасов.