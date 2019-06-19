Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-19T16:32Z
https://ria.ru/20190619/1555706135.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На Урале загорелся склад в воинской части

Вчера, 16:32
858
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).
"Девятнадцатого июня 2019 года в отдельно стоящем складском здании с военным имуществом на территории воинской части в Свердловской области произошло задымление кровли. В результате задымления никто не пострадал", – говорится в сообщении.
Уточняется, что боеприпасов и взрывчатых веществ на складе нет.
К ликвидации задымления привлечены штатные пожарные расчеты воинской части. Сейчас, по данным ЦВО, участок задымления локализован, идет проливка помещения.
010046
Обсудить 0
Центральный военный округПроисшествия
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу заявил о формировании двух новых структурных единиц в ВКС
РИА
Новости
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
В правительстве Германии рассказали о состоянии здоровья Меркель
В Москве подросток погиб от удара током на железной дороге
Следствие по MH17 не считает убедительными данные, что "Бук" был украинским
Лента
новостей
Девушка у банкомата Сбербанка
Сбербанк предупредил о мошенниках, применяющих социальную инженерию
В Дзержинске эвакуировали сотрудников завода "Кристалл"
Пусковая установка С-350Е Витязь
В России завершили разработку новейшей зенитной ракетной системы "Витязь"
В Донбассе подорвалась инкассаторская машина Приватбанка
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Следствие по MH17 не считает данные с радаров ключевыми для дела
В Москве задержали мужчину, стрелявшего из окна по прохожим
Модернизированный ЗРПК Панцирь-СМ
Создание новейшего комплекса "Панцирь-СМ" планируют завершить в 2021 году
В Подмосковье мужчина ударил полицейского ножом
Судно-трубоукладчик Pioneering Spirit в Балтийском море
В Дании ответили на претензии "Газпрома по "Северному потоку — 2"
В Рязанской области загорелась трава на полигоне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Систему противоракетной обороны Москвы модернизируют к 2022 году
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:11Досмотровые комплексы на ж/д части Крымского моста заработают до декабря
03:08ВЦИОМ выяснил, сколько россиян планируют следить за прямой линией с Путиным
03:05Лагутенко опасается, что история с "китовой тюрьмой" никогда не закончится
02:45"Мстители: Финал" вернутся в кинотеатры
02:36Источник: Аргентина может подписать контракт с Китаем на строительство АЭС
02:24Мексика начинает реализацию плана помощи жителям Центральной Америки
02:21Трамп призвал конгресс ратифицировать торговую сделку с Мексикой и Канадой
02:17Юрист оценил вероятность принятия США мер против Эр-Рияда по делу Хашукджи
02:06Банки в полной мере знали о деятельности Huawei, заявил основатель компании
02:00В Сети появилось видео жесткой посадки самолета, на котором летел Киркоров
01:30Посольство в США назвало обвинения по делу россиянина Тищенко надуманными
01:11Ученые рассказали об ускорении процесса таяния ледников в Гималаях
01:07Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе, сообщили в ЛНР
01:07Первый полет Crew Dragon с экипажем на МКС состоится не ранее ноября
00:57Российское посольство предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
00:57Порошенко заявил о создании нового "спецназа" против России
00:52В Канаде из-за лесных пожаров эвакуировали более девяти тысяч человек
00:38Мадуро поделился ожиданиями от визита комиссара ООН по правам человека
00:33"Роскосмос" представил во Франции новый спутник для наблюдения Земли
00:30Мексика впервые в истории стала основным торговым партнером США
Лента новостейМолния