На Урале загорелся склад в воинской части

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июн – РИА Новости. Склад с военным имуществом загорелся на территории воинской части в Свердловской области, пострадавших нет, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Девятнадцатого июня 2019 года в отдельно стоящем складском здании с военным имуществом на территории воинской части в Свердловской области произошло задымление кровли. В результате задымления никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Уточняется, что боеприпасов и взрывчатых веществ на складе нет.