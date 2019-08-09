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РИА Новости

После ЧП на складе под Ачинском поступило 200 заявлений о компенсациях

16:42, 9 августа 2019
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© РИА Новости / Ольга Халманова / Перейти в фотобанкПожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
Пожар на складе хранения артиллерийских боеприпасов на территории воинской части в Ачинском районе Красноярского края. Стоп-кадр с видео
© РИА Новости / Ольга Халманова
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Около 200 заявления по вопросам выплаты денежных компенсаций поступило в органы социальной защиты населения после пожара и взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края, сообщается в пятницу на сайте Генпрокуратуры России.
Отмечается, что прокурорами края обеспечен осмотр поврежденных в результате ЧП домов в поселке Каменка и в СНТ "Чистый ручей", проведены встречи с пострадавшими гражданами, приняты заявления по вопросам восстановления нарушенных жилищных прав, оказания содействия в получении материальной помощи.
Взрыв на военном складе под Ачинском
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"В органы социальной защиты населения поступило около 200 заявлений граждан по вопросам выплаты денежных компенсаций, подготовлены распоряжения на выплату материальной помощи на общую сумму 209 тысяч рублей", - сообщили в надзорном ведомстве.
Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери - как в многоквартирных домах, так и частной застройке. В результате пострадали 13 человек, один погиб.
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ЧП на военном складе в Красноярском краеКрасноярский крайПроисшествия
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