Биография Евгения Бушмина

Евгений Викторович Бушмин родился в 1958 году в деревне Лопатино Сергачевского района Горьковской области (ныне – Нижегородской).

В 1980 году окончил Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности инженер-экономист. Являлся кандидатом экономических наук, доцентом.

С 1989 года занимался практическими вопросами экономики рыночных отношений.

В 1990 году создал компанию, специализирующуюся на решении проблем автоматизации в медицине и экономике здравоохранения.

С 1990 по 1993 годы являлся директором акционерного общества "Научно-производственная корпорация "Контур" в Нижнем Новгороде.

В 1993 году был избран в депутаты Государственной Думы от Сергачского избирательного округа №122.

С 1993 по 1995 годы Бушмин был заместителем председателя депутатской группы "Либерально-демократический союз 12 декабря". Являлся членом Комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

C 1996 по 1998 годы занимал пост первого заместителя руководителя Государственной налоговой службы РФ.

С 1998 по 2001 годы Евгений Бушмин являлся заместителем министра финансов РФ.

20 ноября 2001 года был назначен представителем в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от правительства Нижегородской области.

С декабря 2001 по апрель 2013 года был председателем Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

С 21 сентября 2005 года представлял в Совете Федерации Федерального Собрания РФ исполнительный орган государственной власти Ростовской области. В июне 2015 года срок полномочий был окончен.

С апреля 2013 по октябрь 2019 года являлся заместителем председателя Совета Федерации РФ.

Евгений Бушмин был награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2005 год), орденом Почета (2013 год) и орденом Александра Невского (2018 год).