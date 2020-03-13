Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-13T18:51+0300
https://ria.ru/20200313/1568577748.html
ЕС на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции
https://cdn24.img.ria.ru/images/156231/56/1562315691_0:159:3077:1889_1036x0_80_0_0_98305fd3499351c029b6b6f5acab2954.jpg
РИА Новости

ЕС на полгода продлил индивидуальные антироссийские санкции

18:51 13.03.2020
1140
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
БРЮССЕЛЬ, 13 мар - РИА Новости. ЕС еще на шесть месяцев вплоть до 15 сентября 2020 года продлил индивидуальные санкции в отношении 175 физических лиц и 44 организаций в качестве "ограничительных мер в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в заявлении Совета ЕС.
Согласно документу, из списка лиц, попавших под санкции, который ранее включал 177 фамилий, были исключены два человека. Речь идет о Евгении Бушмине и Валерии Медведеве. Они были исключены из списка в связи с кончиной.
Индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Евросоюз обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены в марте 2014 года и с тех пор регулярно продлеваются на полгода.
Последний раз Совет ЕС принял 12 сентября 2019 года решение о пролонгации санкций до 15 марта 2020 года и внес поправки в данные о 21 физическом лице и 19 юридических лицах.
Белорусская АЭС
Вчера, 17:34
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
923291812
Обсудить 12
РоссияЕвгений БушминЕвросоюзУкраинаВ мире
Рекомендуем
Белорусская АЭС
В Литве призвали ЕС ввести санкции против "Росатома"
Нефтяной станок-качалка
"Личное предательство": Spectator назвал проигравшего в нефтяной войне
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский подписал закон, позволяющий сократить обучение на русском
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Макрон анонсировал экстренную видеконференцию лидеров G7
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
России придется жить при нефти по $35, заявил Белоусов
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
ВОЗ объявила Европу центром пандемии коронавируса
Здание посольства Российской Федерации в Киеве
Киев разорвал договор с посольством России на аренду участков
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Посла Китая в США вызвали в Госдеп
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей и госсекретарь США Майк Помпео во Дворце Независимости в Минске. 1 февраля 2020
Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео энергетическую безопасность
Сотрудник полиции
Начальников уволенных за фото в московском морге полицейских наказали
Кадр из клипа Uno группы Little Big
Клип Little Big стал самым популярным среди участников Евровидения
Пассажирский самолет в небе
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Автомобиль скорой помощи в Иране
Генерал КСИР Ирана умер от коронавируса, сообщили СМИ
Женщина в медицинской маске на входе в Московский метрополитен
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:07Глава МВД Австралии заразился коронавирусом
10:00Греческая церковь изменила отношение к мерам по борьбе с коронавирусом
09:59Глава Якутии запретил усыплять собак в пункте передержки в Якутске
09:56Кирилла Пуртова назначили на должность министра правительства Москвы
09:55В ДНР заявили о 12 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки
09:51Мужчина ранил ножом пассажира поезда Владивосток — Москва
09:49Один из основателей "Яблока" Лукин заявил о выходе из партии
09:46Источник: Россия не получила от Индонезии документ об отказе от Су-35
09:46Нефть подорожала на 2% после волатильной недели
09:44В Киргизии, России и Казахстане обсуждают переход на нацвалюты
09:44В Приморье запустили "горячую линию" по коронавирусу
09:41"Верны своему стилю": в Сети оценили песню Little Big для Евровидения
09:41В Туве единогласно поддержали поправки к Конституции
09:36В Иркутске возбудили дело из-за падения сосульки на девочку
09:33В Эстонии объявили ЧП из-за распространения коронавируса
09:32Названы регионы-аутсайдеры экологического рейтинга по итогам зимы
09:31Московский список стран, после которых нужен карантин, не изменился
09:25На Урале мошенницу приговорили к колонии за "снятие порчи"
09:21Австрия приостановит железнодорожное сообщение со Словакией и Чехией
09:18Перу приостановит прием рейсов из Европы и Азии из-за коронавируса
Лента новостейМолния